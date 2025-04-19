Büyükakın: İyiliği çoğaltalım, kötülüğü engelleyelim

Kocaeli’nde düzenlenen sempozyumda savaşın dini, hukuki ve insani boyutları çok yönlü olarak ele alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, ana teması “Savaş” olarak belirlenen Uluslararası 4. İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu’nda savaşın dini, hukuki ve insani boyutları çok yönlü ele alındı. Sempozyumda savaş, güç, iktidar ve medeniyet kavramları üzerine konuşan Başkan Büyükakın, hep birlikte iyiliği çoğaltmaları, kötülüğü ise engellemeleri gerektiğini söyledi.

SEMPOZYUMDA ÖNEMLİ KONUŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayan Uluslararası 4. İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu’na katıldı. Bu yılki ana teması “Savaş” olarak belirlenen sempozyumda, çatışmaların dini, felsefi, hukuki ve insani boyutları çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınıyor. Açılış oturumunda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Abdullah Kahraman ve Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es Salih gibi isimler dikkat çeken konuşmalar gerçekleştirdi.

“BUGÜN YAŞANANLAR SAVAŞ DEĞİL, KATLİAM”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, çağdaş savaşların klasik anlamda savaş tanımına uymadığını belirtti. Özellikle Filistin, Yemen ve Doğu Türkistan gibi coğrafyalarda yaşananların, uluslararası hukukta tanımı yapılmış bir savaş değil, kültürsüzlüğün ve vicdansızlığın ürünü olan sistematik katliamlar olduğunu vurguladı. Aktaş, bu eylemlerin çoğunlukla Müslüman halklara yönelik olduğunu belirterek, “Bugün insanlık öldürülüyor” ifadesiyle küresel vicdanın suskunluğunu eleştirdi.

“SAVAŞIN EKONOMİK VE İDEOLOJİK BOYUTLARI DA VAR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ise konuşmasına, salonun büyük kısmını hanımefendilerin oluşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Kadının olduğu yerde ayrı bir bereket olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını vurguladı. Savaş, güç, iktidar ve medeniyet kavramları üzerine konuşma yapan Büyükakın, savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve ideolojik boyutlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kapitalizmin geç evrelerinin kendi savaş mekanizmalarını nasıl kurduğuna dikkat çeken Büyükakın, doğal kaynaklar, insan sermayesi ve ekonomik iktidar mücadelesinin savaşın temel dinamiklerinden biri olduğunu ifade etti.

“SAVAŞ VE SOYKIRIM AYRIŞMALI”

Başkan Büyükakın, Yunan mitolojisi, Protestanlık-Katoliklik ayrımı ve İslam inancının insani merkezli yaklaşımı gibi örneklerle, modern dünyanın temelini oluşturan zihni yapının doğru okunmadan savaş, hukuk ve güç ilişkilerinin anlaşılamayacağını dile getirdi. Bu kapsamda savaş ile soykırım ve çatışma kavramlarının ayrıştırılması gerektiğini, soykırımın çok daha farklı bir boyut taşıdığını belirterek, bu konuların cesaretle tartışılması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Büyükakın, bu tür sempozyumların farklı disiplinlerin katkısıyla daha da derinleşeceğini ve hukuk, uluslararası ilişkiler gibi alanların da sürece dâhil edilmesi gerektiğini ifade etti.

“ZULÜM TÜM DÜNYADA DEVAM EDİYOR”

Zulmün yalnızca Gazze’de değil, Ukrayna gibi dünyanın farklı coğrafyalarında da sürdüğünü hatırlatan Başkan Büyükakın, savaşların zaman zaman demokrasi, hak ya da başka kılıflarla meşrulaştırıldığını söyledi. Kötülüğü tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söyleyen Başkan Büyükakın, ancak iyiliği çoğaltmak ve kötülüğü engellemek adına mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Mazlum milletlerin kendi kahramanlık hikâyelerini anlatmalarının önemine işaret eden Büyükakın, bu sempozyumun da bu anlamda önemli bir işlev gördüğünü belirtti ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

“KALICI BARIŞ ADALETLE SAĞLANIR”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk, savaşların yalnızca fiziksel yıkımla sınırlı kalmadığını, sosyal, psikolojik ve çevresel boyutlarda da yıkıcı etkiler bıraktığını belirtti. “Savaşların çözüm olmadığı artık çok net” diyen Cantürk, kalıcı barışın ancak diyalog, anlayış ve adalet ile sağlanabileceğini vurguladı. Bu noktada akademik camiaya düşen sorumluluğun büyük olduğunu belirtti.

“UNUTMADIK, SUSMADIK”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İslam coğrafyasında yaşanan savaşların sebeplerine değinerek, savaşlardan en çok kadınların, çocukların ve zihinsel engelli bireylerin etkilendiğini belirtti. Yıldırım, özellikle Suriye’deki savaşta kadın ve çocukların pazarlık konusu yapılmaması adına arabuluculuk faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti. “Kadın ve çocukların savaşın bir parçası haline gelmemesi için tarafların ortak bir mutabakata varması gerektiğini söylüyoruz” diyen Yıldırım, Batı’nın savaşlara insan merkezli yaklaşmadığını vurguladı. Savaşların akıl hastaları ve yetimler üzerindeki etkisinin çoğu zaman göz ardı edildiğini belirten Yıldırım, savaş hukukunda yetimlerin korunması için somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

“14 YILDA SURİYE’DE TOPLUM BÖLÜNDÜ”

Sempozyumun uluslararası konukları arasında yer alan Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es Salih, ülkelerindeki savaşın toplumsal yapıya etkilerini değerlendirdi. 14 yıllık savaş sürecinde Suriye toplumunun ciddi şekilde parçalandığını belirten es Salih, bu süreçte hem fiziksel hem de sosyal bir yıkım yaşandığını ifade etti. Savaşın etkilerinin yalnızca silahlarla değil, toplumun bütün dinamikleriyle mücadele etmesi gereken bir olgu olduğuna dikkat çekti.

SEMPOZYUMDA NE TARTIŞILIYOR?

İslam dünyasından ve farklı akademik disiplinlerden katılımcıların yer aldığı sempozyumda, savaş kavramı sadece tarihsel bir olgu olarak değil, günümüzdeki krizlerin ve adaletsizliklerin kaynağı olarak ele alınıyor. Programda, İslam fıkhında savaşın meşruiyeti, etik sınırları, diğer dinlerde savaşın algısı, kültürel ve sanatsal yansımalar, savaş hukuku ve soykırım ayrımı gibi temalar kapsamlı biçimde tartışılıyor.

SEMPOZYUM BALYANOZ’DA DEVAM EDECEK

Çok sayıda katılımcının yer aldığı sempozyum oturumlarla devam etti. Sempozyum, 19-20 Nisan tarihlerinde Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde sürecek. Etkinlik; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli İlahiyat Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, İNSAMER ve Dijital Hafıza Derneği tarafından organize ediliyor.



(Ömer İLGEÇ)