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Büyükakın: “Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin en kıymetli emanetidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programda, “Şehit yakınları ve gazilerimiz, milletimizin en kıymetli emanetidir. Onların her zaman yanında olmak, gönüllerini hoş tutmak ve rızalarını almak boynumuzun borcudur” dedi.

Büyükakın: 'Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin en kıymetli emanetidir”

21 Mart 2025 Cuma 10:58

 PROTOKOL ÜYELERİ KATILIM GÖSTERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen iftar programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı ve Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık eşleriyle birlikte katıldı.

 

“AYNI ACIYI YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, iftar programında yaptığı konuşmada şehitlik makamının yüceliğine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Bu salonda bulunan kıymetli misafirlerimizin kimi evladını, kimi eşini, kimi de kardeşini şehit verdi ve aynı acıyı yüreğinde taşıyor. Ama bu vatan onların sayesinde ayakta duruyor. Al bayrağımız bu sayede dalgalanmaya devam ediyor. Müslüman Türk milleti olarak şehitlerimiz için üzülürüz. Anaların, babaların yüreği en derinden yanar, ama neyle rahatlarız? “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz; aksine onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız. Onun nasıl olduğunu anlayamazsınız” ayetiyle Yüce Allah yüreklerimize su serper. Bizim için asıl olan budur. Biz böyle bir duyguyla bakıyoruz şehitlik makamına, şehitlerimize, onların yakınlarına. Ve sizlerle bir arada olmayı bizatihi ailemizle bir arada olmak sayıyoruz. Biz gerçekten kocaman bir aileyiz. Belki evladınızı kaybettiniz, belki kardeşinizi kaybettiniz. Ama bütün bir milletin evlatlarını kendinize aile edindiniz. Bütün bir millet koskocaman bir aile olarak sizin evlatlarınızı sahiplendi. Bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna, bu devlet uğruna toprağa düşmüş olan, Anadolu’ya girdiğimiz günden bu yana, daha öncesinde, hali hazırda ve bundan sonra bu millet için fedakarlık yapan tüm vatan evlatlarına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük devlet adamlarımız olmak üzere her birini saygıyla, şükranlar, rahmetle anıyorum.”

 

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BAŞ TACIMIZDIR”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise şehit aileleri ve gazilere hitaben duygu dolu bir konuşma yaptı. Şehit yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu belirten Vali Aktaş, “Şehit ailelerimiz ve yakınları bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Sizlere bu iftar soframızı şereflendirdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize huzurlu, bereketli bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından oruçlar açıldı. Şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenen protokol üyeleri, onların dilek ve temennilerini dinledi. Program, birlik ve beraberlik mesajları ile son buldu.

(Ömer İLGEÇ)

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