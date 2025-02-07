Büyükakın: Üzerimize düşeni yapıyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü programında yaptığı konuşmada deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatarak, “Bu zamanlar hatırlama zamanı. Unutmamanın tek bir manası var. O da hazırlanmak. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

ANMA VE ANLAMA PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü hatırlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Fevziye Camii avlusunda anma ve anlama programı düzenlendi. Programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, başta deprem bölgesi kentleri olmak üzere Kocaeli’deki sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MEVLİT OKUTULDU, SERGİ AÇILDI

Öğle namazı öncesi Fevziye Camii’nde deprem şehitleri için okunan mevlit ile başlayan programda 6 Şubat 2023 ve 17 Ağustos 1999 depremleri olmak üzere tüm deprem ve afet şehitlerine dualar edildi. İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda ise kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan stantlarda arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalar sırasında kullandığı araç ve ekipmanlar sergilendi.

BÜYÜKAKIN: TÜRKİYE BUZ KESMİŞTİ

Fevziye Camii önünde gerçekleşen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın yağan kara atıfta bulunarak, “Programı yağış var diye iptal etmek mümkün. Konuşmaları kesebiliriz ama böyle yağışlı bir günde enkazın altında insanların olduğunu da bu vesile ile hatırlamış olalım. Bu hava koşullarına rağmen buraya gelerek duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet ve geride kalanlara sabır, sağlık ve afiyetler diliyorum” dedi.

“BU ZAMANLAR HATIRLAMA ZAMANI”

Konuşmasına devam eden Büyükakın, “Dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir fedakârlıkla seferber oldular. Devletimizin kurum ve kuruluşları seferber oldular. O gün tüm Türkiye tek yürek oldu” ifadelerini kullandı. Gönülleri birbirine bağlayan hatların dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Bu zamanlar hatırlama zamanı. Unutmamanın tek bir manası var. O da hazırlanmak. Biz bu manada üzerimize düşeni yapıyoruz. Buraya gelerek duyarlılık gösteren tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

VALİ AKTAŞ: HEPİMİZİN GÖNLÜ YANDI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise Türkiye’nin 6 Şubat 2023’te bir felakete uyandığını vurguladı. Vali Aktaş, “Hepimizin gönlü yandı, göğüsleri dağlandı. Ama ilk dakikalardan itibaren tüm vatandaşlarımız bir umut seferberliğine başladı. Devletimiz, milletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek o felaketin altından kalkmaya çalıştı. O acıların sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalıştı, çabaladı. Bugün de o gayret ve çabalar devam ediyor. Afet şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu programı organize eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere deprem bölgesi sivil toplum kuruluşlarına, diğer STK’larımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KENTLERİMİZ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR”

Deprem bölgesi kentleri adına bir konuşma yapan Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Enis Göçer ise, “Geride kalan 2 yılda bölgemizde büyük bir toparlanma mücadelesi var. Devletimizin destekleri ile kentlerimiz yeniden inşa ediliyor. 17 Ağustos gibi 6 Şubat’ı da unutmayacağız, unutturmayacağız. Acıyı, dayanışmayı ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini hep birlikte vereceğiz” dedi. Konuşmaların ardından alanda kurulan stantlar gezildi.

(Ömer İLGEÇ)