Büyükşehir 12 ilçede, tüm gücüyle sahada

Kocaeli Büyükşehir, yoğun kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması ve yolların açık tutulması adına 12 ilçede tüm gücüyle sahada görev yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkili olan yoğun kar yağışından vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması adına 12 ilçede tüm gücüyle göreve devam ediyor. Büyükşehir’in 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi aralıksız çalışıyor.

EKİPLER 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sibirya üzerinden gelen ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışı uyarılarının ardından teyakkuza geçerek gerekli tüm tedbirleri almıştı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Karla Mücadele Ekipleri ilk kar tanesinin düşmesi ile görev yerlerinde çalışmalarına başladı. 24 saat esasına göre çalışan ekipler herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına sahada görev yapıyor.

12 İLÇE, ANA HATLAR VE KIRSALDA

“Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışından Kocaeli’nin en az etkilenmesi adına Büyükşehir Belediyesi, 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda mesaiye devam ediyor. 7 gün 24 saat aralıksız çalışan ekipler, hem yayaların hem de sürücülerin güvenliği için gerekli çalışmaları özverili bir şekilde yürütüyor. İki vardiya şeklinde görev yapan Büyükşehir ekipleri, başta ana hatlar olmak üzere 12 ilçe ve sorumluluk alanındaki tüm kırsal bölgelerde aralıksız çalışıyor. Otobüs durakları, üst geçitler, hastane önleri, kaldırımlar ekipler tarafından düzenli bir şekilde kardan temizleniyor.

47 BİN TON TUZ KULLANIMA HAZIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu üstün gayreti ve özverili çalışması ile Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmuyor. Yağışın yoğunluk kazandığı zamanlarda tempoyu artıran ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolların sürekli açık tutulmasını sağlıyor. Ayrıca kar yağışı öncesinde buzlanmaya karşı alınan 47 bin ton tuz ihtiyaç duyulan yollara, üst geçitlere, yaya yolları ve kaldırımlara, ibadethaneler, sağlık merkezleri ile vatandaşların yoğun kullandığı alanlara dökülerek buzlanmanın önüne geçiliyor. Kocaeli Büyükşehir’in tüm bu tedbir ve çalışmaları ile olası aksaklıklar ve olumsuzlukların önüne geçiliyor.

(Ömer İLGEÇ)