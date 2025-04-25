Büyükşehir, 23 Nisan’da hastanedeki çocukları unutmadı

Kılavuz Gençlik Bilgievleri, hastanede tedavi gördükleri için 23 Nisan etkinliklerine katılamayan çocuklara sürpriz yaparak onlara eğlenceyle dolu bir gün yaşattı.

Büyükşehir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hastanede geçiren çocukları da unutmadı. Hastane odasında ziyaret edilen çocuklar, bu güzel sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

HASTANEDE ZİYARET ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında hastanede tedavi gören çocuklar için de anlamlı etkinlikler düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kılavuz Gençlik Bilgievleri yaptığı sürprizle, İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki ‘Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri’ne katılamayan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

40 ÇOCUK BAYRAMIN NEŞESİNİ YAŞADI

Kılavuz Gençlik Bilgievleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi Onkoloji Servisi ile Karamürsel Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocuklar için oldukça anlam yüklü sürprize imza attı. İki hastanede tedavi gören yaklaşık 40 çocuğu ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Bilgievleri yetkilileri çocuklara palyaço gösterileri, balonlar ve Türk bayrakları ile renkli bir atmosferde bayram coşkusu yaşattı.

AİLELER BÜYÜKŞEHİR’İ TAKDİR ETTİ

Hastanede tedavi gören çocuklara şarkılar söyleyerek onlarla dans eden, masalları kukla gösterisiyle canlandırarak çocuklara çeşitli hediyeler veren Kılavuz Gençlik Bilgievleri bu sürpriziyle minik yürekleri ısıttı. Tek amacı çocukları soğuk hastane ortamından uzaklaştırıp 23 Nisan coşkusunu yaşatarak mutlu etmek olan Bilgievleri, kendileri küçük ama kalpleri büyük olan oyun arkadaşlarına renk katabilmek ve yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek için yaptığı jestle ailelerin de takdirini topladı.



(Ömer İLGEÇ)