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Büyükşehir, Atatürk Heykeli’nin temizliğini yaptı

Büyükşehir, İzmit’in en önemli simgelerinden olan ve şehre değer katan Atatürk Heykeli’nin bakımını ve temizlik çalışmasını yaptı

Büyükşehir, Atatürk Heykeli'nin temizliğini yaptı

19 Ocak 2025 Pazar 10:56

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 10. yıldönümünü kutlamak amacıyla bronzdan yapılan ve 29 Ekim 1933 tarihinde açılan Atatürk Heykeli’nin bakımını ve çevresinin temizlik çalışmasını gerçekleştirdi.

 

İZMİT’İN EN ÖNEMLİ SİMGESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçük ama önemli dokunuşlarla şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren A Takımı ekipleri, hızlı, pratik ve hayata dokunan çalışmalarıyla göz dolduruyor. A Takımı ekipleri, son olarak Atatürk’ün sağlığında yapılan ve Cumhuriyetin 10. yıldönümünde açılan Atatürk Heykeli’nin ve çevresinin temizliğini yaptı.

 

ŞEHRE DEĞER KATMAYA DEVAM

Şehrin milli mücadeleye ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını simgeleyen, birçok resmi törene ev sahipliği yapan Atatürk Heykeli’nin bakımını yapan ekipler ayrıca heykelin etrafı ile mermer merdivenleri de titizlikle yıkayarak, estetik ve güvenlik açısından iyileştirdi. Yapılan bakım çalışmaları, hem görsel hem de yapısal açıdan Atatürk Heykeli’nin daha uzun yıllar şehre değer katmaya devam etmesini sağlayacak. Söz konusu temizlik ve bakım çalışmalarının periyodik olarak süreceği bildirildi.
(Ömer İLGEÇ)

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