Büyükşehir, dezavantajlı vatandaşlara kucak açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan ve barınma ihtiyacı duyan vatandaşlara sunduğu hizmetlerle topluma değer katıyor. İzmit Doğu Kışla Gündüz Bakımevi, barınma istemeyen ancak temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir destek sunuyor.

HER İHTİYACA YÖNELİK DESTEK SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren İzmit Doğu Kışla Gündüz Bakımevi, dezavantajlı vatandaşlara çok yönlü hizmet sunuyor. Bu özel merkez, sadece barınma veya yemek hizmeti sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bireylerin tüm sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı destek sunuyor. Bu kapsamda çamaşır yıkama, sakal ve saç tıraşı, banyo hizmeti gibi öz bakım ihtiyaçları burada karşılıyor. Ayrıca engelli bireyler için özel olarak fiziksel bakım ve yardım sağlanarak, onların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar en aza indirilmeye çalışılıyor.

SOSYAL ENTEGRASYON VE PSİKOLOJİK DESTEK

Gündüz Bakımevi sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda dezavantajlı vatandaşların sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak için büyük bir çaba gösteriyor. Yılda birkaç kez yapılan giyim yardımları ve psikolojik destek hizmetleriyle vatandaşların hem duygusal hem de fiziksel ihtiyaçları bir arada karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu kapsamlı hizmetler, vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı ve onlara daha insanca bir yaşam sunmayı amaçlıyor.

"HEDEFİMİZ, İNSANA DEĞER KATMAK"

Doğu Kışla Gündüz Bakımevi’nin sorumlusu Hakan Kılıç, sundukları hizmetlerin detaylarını şu şekilde aktardı: “Burada barınma ihtiyacı olan ve sokakta yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu vatandaşlarımız, barınma merkezinde kalmak istemeyen ancak sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kişiler. Bakımevimizde öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra çay, sosyal aktiviteler ve kişisel bakım hizmetleri de sunuyoruz. Burada vatandaşlarımıza sadece fiziksel değil, psikolojik destek de sağlıyoruz. Sabah 09.00’dan akşam 18.00’e kadar açık olan merkezimizde, vatandaşlarımız sıcak çayını içebilir, televizyon izleyebilir, kitap okuyabilir veya langırt oynayabilir. Hedefimiz insana değer katmak” dedi.

“GÜVEN VE HUZUR SUNUYORUZ”

Çarşamba günleri öz bakım ve tıraş hizmeti sunduklarını belirten Kılıç, önceliklerinin vatandaşların sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Kılıç, “Pandemi sürecinde dışarıda kalan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmaya özen gösterdik. Ayrıca cezaevinden tahliye olan bazı kişilere de yardım sağladık. Giyim yardımları, hastane randevuları ve devlet dairelerine başvurularda da vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Burada her bireyin bir hikâyesi var ve biz bu hikâyelere dokunarak onlara güven ve umut sunuyoruz” dedi.

“TEBESSÜM BİZİM İÇİN EN BÜYÜK KAZANÇ”

Yıllık giyim yardımları ve sağlık desteği de sağladıklarını belirten Kılıç, “Vatandaşlarımız zaman zaman devlet dairelerine başvurmakta zorlanabiliyor. Biz onlara yardımcı oluyor ve gerektiğinde hastaneye götürerek sağlık hizmeti almalarını sağlıyoruz. Hastalık ve sağlık sorunlarında gerekli tedavileri sağlamak için yardımcı oluyoruz. İlaç temininde zorluk çekenlere de destek sunuyoruz. Vatandaşlarımız, istedikleri zaman bizimle iletişime geçebilirler. Birebir diyaloglarımız oldukça güçlü. Yolda yürürken bize gösterdikleri tevazu ve tebessüm, bizim için en büyük kazanç” şeklinde konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakımevi hizmetlerinden memnun olan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Mustafa Adil Okumuş isimli vatandaş, kendisine sağlanan hizmetle ilgili olarak, “Burada sağlanan hizmet, evimizde bile bulamayacağımız bir destek. Başta Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi. Mustafa Akşar ise, “Burada her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Biz burada kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Akşar, hizmetin kendilerine huzur verdiğini de vurguladı.

(Ömer İLGEÇ)