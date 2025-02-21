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Büyükşehir ekipleri, yaya güvenliği için sahada

Büyükşehir, yayaların sıklıkla kullandığı cadde, sokak, kaldırım ve üst geçitlerdeki kar birikintilerini temizleyerek güvenli bir ortam sağlıyor

Büyükşehir ekipleri, yaya güvenliği için sahada

21 Şubat 2025 Cuma 12:23

 Büyükşehir, kent genelinde cadde ve kaldırımlarda yaya güvenliği için de kar temizleme çalışması yürütüyor. Teyakkuz halindeki ekipler, yayaların sıklıkla kullandığı cadde, sokak, kaldırım ve üst geçitleri kardan arındırarak yayalara güvenli bir ortam sunuyor.

 

YAYA GEÇİŞLERİNDE AKSAMA YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından kent genelindeki yaya güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Yüksek kesimler başta olmak üzere ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, yaya güvenliğini de ön planda tutuyor. Ekipler, kapalı cadde ve kaldırımlarda kar temizliği yaparak yayaların daha güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlıyor.

 

GÜVENLİ YÜRÜYÜŞ ORTAMI SAĞLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, yayaların sıklıkla kullandığı cadde, sokak, kaldırım ve üst geçitlerde kar birikintilerini temizleyerek güvenli bir yürüyüş ortamı sağlıyor. Ekiplerin çalışmaları kent genelinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenliğini sağlamak amacıyla hızla devam ediyor. Büyükşehir, olumsuz hava koşullarına karşı aldığı tedbirlerle vatandaşların güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden kar temizleme ve buzlanma öncesi tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

 

ÜST GEÇİTLERDE BUZLANMA MÜDAHALESİ

Büyükşehir ekipleri; acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri, köprüler, camiler, otogarlar, otobüs durakları, kamu binalarının önü, üst geçitler ve viyadüklerde oluşan kar birikintilerini temizleyerek ulaşımın güvenliğini sağlıyor. Ayrıca üst geçitlerin merdivenlerinde biriken karın gece ayaz yapmasıyla oluşan buzlanmalar, buz çözücü solüsyon dökülerek temizleniyor.

 

ALINAN TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Karla kaplanan yollar, yoğun buzlanma riski taşıyan alanlar ve kamusal alanlarda yürütülen küreme ve tuzlama işlemleriyle hem araç hem de yaya trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması hedefleniyor. Ekipler, tüm bu çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirerek, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuzluklardan etkilenmeden rahat bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri alıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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