Büyükşehir, enerjiyi ‘uzaktan’ takip ediyor

Büyükşehir’e bağlı tesis ve parklardaki enerji sistemleri uzaktan takip edilerek anında devreye alınabiliyor, arızalara da anlık olarak müdahale ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurduğu sistem ile Büyükşehir’e bağlı tesis ve parklardaki enerji sistemlerini uzaktan takip ediyor. Tek tuşla tüm hizmetleri kontrol edebilen ekipler, ihtiyaç duyulan yerlere de anından müdahale ediyor.

UZAKTAN KONTROL EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl önce hizmete alınan Enerji İzleme Sistemi, arıza durumlarında ya da sistemin devre dışı kaldığı hallerde uzaktan kontrol imkânı sağlıyor. Büyükşehir, bu sistem ile bünyesindeki tesisler, millet bahçeleri ve parklardaki enerjinin kesintisiz olmasını sağlarken aynı zamanda tasarruflu bir şekilde süreci yönetiyor.

ARMATÜRLER TEK TEK TAKİP EDİLİYOR

İzmit sahilde yer alan ve Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’taki 460 aydınlatma direği ve 820 armatürün her biri ayrı ayrı bu sistem tarafından takip ediliyor. Armatürlerden birinde arıza olduğunda ekipler sistem sayesinde arızalı armatürü uzaktan devreye alabiliyor ya da arıza kontrol ekibini yönlendirerek arızanın giderilmesini sağlıyor.

AYDINLATMA SÜREÇLERİ KONTROL ALTINDA

Bu sistem aynı zamanda armatürlerin aydınlatma süreçlerini de kontrol ediyor. Örneğin vatandaşların yoğun olarak kullandığı akşam saatlerinde tam kapasite ile çalıştırılan armatürlerin aydınlatma kapasitesi gecenin ilerleyen saatlerinde ihtiyaca göre yüzde 70 ya da yüzde 40’a düşürülüyor. Böylelikle Sekapark’ta kesintisiz bir şekilde aydınlatma yapılırken aynı zamanda enerji verimliliği de üst seviyede sağlanıyor.

ÜST GEÇİTLER KAMERA İLE İZLENİYOR

Diğer yandan kentte bulunan 47 üst geçit de 380 kamerayla 7/24 uzaktan izleniyor. Bu üst geçitlerdeki 28 yürüyen merdiven ve 88 asansörün de takibi anlık olarak gerçekleştiriliyor. Arızalanan bir asansör ya da yürüyen merdiven anlık olarak sistemde uyarı veriyor. Ekrandan arızanın olduğu üst geçidi gören ekipler hemen müdahalede bulunabiliyor.

ZARAR VEREN KİŞİLER CEZALANDIRILIYOR

Yürüyen merdivenlerdeki en büyük sorun ise vatandaşların start/stop düğmesine gereksiz basması. Zaman zaman çocuklu ailelerin ve engellilerin hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıran asansörlere de bilinçli bir şekilde zarar veriliyor. Ekipler, kamera sistemi ile hem yürüyen merdivenlere hem de asansörlere zarar verenleri tespit edebiliyor. Böyle durumlarda gerekli yerlere bilgi verilerek kamu malına zarar veren vatandaşlara yaptırım uygulanıyor.

BİRÇOK ALANDA TASARRUF SAĞLANIYOR

Yetkili personel, geliştirilen sistemin yüklü olduğu telefon, tablet ya da bilgisayardan müdahaleyle, bulunduğu yerden arızaların, kesintilerin tespitini yapıyor ve aydınlatmaların güç değerlerini ayarlayabiliyor. Kentteki tesislerde kesintisiz ve tasarruflu enerji kullanılmasını sağlayan sistem, yakıt, zaman ve insan gücünde de tasarruf sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

(Ömer İLGEÇ)