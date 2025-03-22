Büyükşehir geleceğe nefes oluyor

Büyükşehir, “Daha yeşil bir gelecek, daha güzel bir Kocaeli” sloganıyla yürüttüğü ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarıyla kenti yeşile bürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu şehir vizyonu gereği olarak il genelinde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yoluna iklim koşullarına dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmasıyla bilinen 200 adet Himalaya sediri dikildi.

BÖLGE YEŞİLE BÜRÜNÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan “Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Şev Ağaçlandırma Projesi”, bölgeyi yeşil bir kuşağa dönüştürüyor. Kocaeli’nin yeşil alanlarının artırılmasına yönelik gerçekleştirilen proje ile çevre dostu bir yaklaşım benimsenerek, bölgenin estetik görünümünün iyileştirilmesi ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor.

UYGUN ZEMİN HAZIRLANDI

Proje kapsamında ilk etapta toprakla zemin hazırlığı yapıldı. Bu toprak sevkiyatı bölgenin yeşillendirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak amacıyla büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Bu adım, ağaçların ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli koşulları sağlaması açısından önem bir katkı sağlıyor.

200 HİMALAYA SEDİRİ DİKİLDİ

Bölgenin estetik ve fonksiyonel açıdan büyük önem taşıyan ağaçlandırma çalışmaları doğrultusunda 200 Himalaya Sediri (Cedrus Deodara) dikimi tamamlandı. İklim koşullarına dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmasıyla bilinen bu ağaç türü çevreye görsel güzellik katacak. Ayrıca proje dahilinde 50 yapraklı ağaç dikilecek. Böylece bölgenin yeşil örtüsü güçlendirilecek ve gelecekte daha yoğun bir gölgeleme sağlanacak.

ÇİMLENME DE SAĞLANACAK

Projede, yeşil alanların oluşturulmasında kullanılan yenilikçi bir teknik kullanılacak. Yamaçlarda kullanılan Hydroseeding yöntemi ile çim tohumu, gübre, su ve besin maddelerinin özel karışımı püskürtme yöntemiyle çimlenme tekniği uygulanacak. Bu yöntem hızlı bir şekilde yeşil alan oluşumunu sağlarken, aynı zamanda toprak kaymalarını engellemeye de yardımcı olacak. Böylece bağlantı yolundaki doğal alan hızla yeşillenecek ve estetik bir görünüme kavuşacak.

DOĞAL ÇEVREYE KATKI SAĞLAYACAK

Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu’ndaki bu ağaçlandırma projesi sadece estetik değil, çevresel faydalar açısından da önem taşıyor. Bu kapsamda proje, bölgedeki hava kalitesinin iyileştirilmesine, doğal yaşam alanlarının korunmasına ve toprağın erozyona karşı direnç kazanmasına yardımcı olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürütülen bu proje ile bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı ve çevreye duyarlı bir şehir anlayışını pekiştirmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasının ardından bölgenin hem görsel hem de ekolojik dengesine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.



(Ömer İLGEÇ)