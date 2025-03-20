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Büyükşehir ihtiyaç sahiplerinin sofrasını ısıtıyor

Büyükşehir personelleri ihtiyaç sahibi aileler ile iftar sofrasında buluşuyor. Ramazan kolisi ve hediye çeki götürülen ailelerin eksikleri rapor ediliyor.

Büyükşehir ihtiyaç sahiplerinin sofrasını ısıtıyor

20 Mart 2025 Perşembe 10:50

 Büyükşehir Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarını ısıtmaya devam ediyor. “Kocaeli Gönüllüsü ile İftar Edelim” etkinliği kapsamında Büyükşehir personelleri ve Kocaeli Gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek götürerek, onlarla iftar sofrasında buluşuyor.

 

“KOCAELİ GÖNÜLLÜSÜ İLE İFTAR EDELİM”

Sosyal projeleri ile binlerce vatandaşın hayatına dokunan ve onların yaşam standardını yükseltmeyi önceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayında da yanında olarak toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Bu kapsamda “Kocaeli Gönüllüsü ile İftar Edelim” etkinliği kapsamında Büyükşehir personelleri ve Kocaeli Gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler ile iftar sofrasında buluşuyor.

 

GÖRÜŞME YAPILIP İHTİYAÇLAR BELİRLENİYOR

Büyükşehir personelleri ile Kocaeli Gönüllüsü vatandaşlar, “Kocaeli Gönüllüsü ile İftar Edelim” etkinliği kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına misafir oluyor. Sıcak yemeklerin götürüldüğü ihtiyaç sahipleri ile neşeli bir ortamda iftar yapan Büyükşehir personelleri ile Kocaeli Gönüllüleri, aileyi detaylı olarak dinliyor ve ihtiyaçlarına yönelik rapor tutuyor. Tutulan bu raporlar Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlar ile paylaşılıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi ve alışveriş çeki desteği de veriliyor.

 

RAMAZAN BOYUNCA 100 AİLEYE MİSAFİR OLUNACAK

Büyükşehir ve Kocaeli Gönüllüleri ortalığında Ramazan ayında gerçekleştirilen ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntılarını gideren bu etkinlik Ramazan ayı boyunca devam edecek. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı boyunca toplamda 100 aileyi etkinlik kapsamında ziyaret etmeyi planlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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