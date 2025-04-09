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Büyükşehir, Kent Mezarlığı’nı genişletiyor

Büyükşehir, Kent Mezarlığı’nı genişletmek amacıyla ilave edilen 20 dönümlük arazide modern bir mezarlık alanı oluşturmak için çalışma yapıyor.

Büyükşehir, Kent Mezarlığı'nı genişletiyor

09 Nisan 2025 Çarşamba 10:58

 Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki mezarlık alanlarının yetersiz kalması nedeniyle Umuttepe yolu üzerindeki Kent Mezarlığı’nda genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut mezarlığa ilave edilen 20 dönümlük arazide modern mezarlık anlayışı yansıtılarak, ziyaretçilerin hem manevi huzur bulabileceği hem de fiziksel olarak rahat edebileceği yeni alanlar oluşturuluyor.

 

KENT MEZARLIĞI’NA 20 DÖNÜMLÜK EK ALAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilere daha huzurlu ve düzenli bir ortam sunabilmek için sorumluluk alanındaki mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde bulunan Kent Mezarlığı’nda rahat ulaşım ve düzenli defin işlemleri için yeni mezarlık alanları oluşturuluyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeni mezar alanı oluşturulması için açılan 20 dönümlük ek alanda gerekli fiziksel donatıların imalatı için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

 

YENİ MEZARLIK ALANINDA HUMMALI ÇALIŞMA

Genişletme çalışmaları kapsamında vatandaşların mezar yerlerine kolay erişimini sağlaması için çeşitli alt ve üstyapı düzenlemeleri yapıyor. Yeni mezar alanında defin işlemlerinin yapılmadan önce, mezar yerlerine rahat ulaşılabilmesi için ara yolların ve beton merdivenlerin yapımına devam ediliyor. Bu çerçevede 910 metre uzunluğunda V kanal, 3.264 metre uzunluğunda merdiven, 40 ve 59 metre uzunluğunda iki adet taş duvar, 61.5 ve 142 metre uzunluğunda betonarme perde duvar, 141 metre ferforje korkuluk, 4.292 metrekare süpürgeli beton yol ve 336 metre bordür imalatı gibi önemli çalışmalar tamamlandı. Ayrıca 68 adet merdivenin imalatı da yerine getirildi.

 

ÇEVREYE DUYARLI YEŞİL ALANLAR

Yeni mezarlıkta gerçekleştirilecek çalışmalar, modern mezarlık anlayışını yansıtarak, ziyaretçilerin hem manevi huzur bulabileceği hem de fiziksel olarak rahat edebileceği bir alan sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede mezarlık alanının çevresel düzenlemeleri ön planda olacak. Yeşil alanların artırılması, peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş yollarının oluşturulmasıyla mezarlığın doğayla uyumlu bir şekilde tasarlanması planlanıyor. Ayrıca ziyaretçilerin mezarlara kolayca ulaşabilmeleri için mezarlık alanındaki yollar genişletilerek, asfaltlanıyor.

 

ZİYARETÇİLER İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Mezarlıkta ayrıca ziyaretçilerin dinlenebileceği banklar, gölgelik alanlar ve su kaynakları da sağlanacak. Elektrik altyapısı güçlendirilecek ve aydınlatma sistemleri kurulacak. Bu düzenlemeler ile özellikle akşam saatlerinde mezarlığa gelenlerin güvenliğinin ve rahatının artırılması hedefleniyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.

 

CENAZE HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık alanlarıyla ilgili hizmetleri ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, cenaze işlemleri için “ALO 188” veya 0 530 469 68 40 numaralı telefonu aradıklarında araç temini, yıkama, kefen, mezar tahtası ve mezar yeri gibi tüm cenaze hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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