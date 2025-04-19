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Büyükşehir, rahat ve güvenli ulaşım için sahada

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hızlı müdahalelerle kentteki araç ve yaya trafiğinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçiyor.

Büyükşehir, rahat ve güvenli ulaşım için sahada

19 Nisan 2025 Cumartesi 10:17

 Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve çevresinde ulaşımın güvenli ve sorunsuz devam etmesi için yoğun mesai harcıyor. Kentteki araç ve yaya trafiğinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçen ekipler, yollarda ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara da hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

 

BÜYÜKŞEHİR HER YERDE ÇALIŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi, gece gündüz sahada çalışarak vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Son olarak İzmit Mimar Sinan Köprüsü altındaki durak önünde meydana gelen hasar, demir korkulukların sökülerek tamir edilmesiyle giderildi. Kısa sürede tamamlanan tamiratın ardından korkuluklar yeniden yerine yerleştirilerek, durak tekrar güvenli hale getirildi.

 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE OTOPARK ONARIMI

İzmit ilçesinde ayrıca AKUT Arama ve Kurtarma Derneği binası çevresinde çevre düzenleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları da gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, NCITY AVM otoparkındaki bozuk araç kapanı onarılarak, sürücüler için sorun oluşturması engellendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, konforlu ve güvenli ulaşım için yoğun mesai harcayarak, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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