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Büyükşehir, Ramazan Bayramı’na hazır

Büyükşehir, Kocaelililerin Ramazan Bayramı’nı rahat, huzur ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldı.

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

28 Mart 2025 Cuma 10:38

 Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililerin huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirebilmesi için gereken tüm tedbirleri aldı. İSU’dan Ambulans Nakil Hizmetleri’ne, İtfaiyeden Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na kadar Büyükşehir, nöbetçi ekipleriyle görev başında olacak.

 

EKİPLER BAYRAM BOYUNCA GÖREVDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Kocaelililerin Ramazan Bayramı’nı rahat bir şekilde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri alan Büyükşehir, bayram süresince nöbetçi birimleriyle hizmet verecek. Vatandaşlar her konudaki talep ve ihtiyaçlarını 153 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne iletebilecek.

 

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililerin kent genelinde Ramazan Bayramı’nı rahat, huzurlu, temiz ve güvenli bir şekilde geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, bayram boyunca Kocaelililer için görev başında olacak. Bu kapsamda Büyükşehir itfaiyesi, bayram süresince olası yangın, doğal afetler ve arama-kurtarma operasyonlarına karşı görev başında olacak.

 

HER ŞEY VATANDAŞIN HUZURU İÇİN

Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri olası kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecekken, zabıta ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzur ve refahı için görev yapacak.

 

153 ÇAĞRI MERKEZİ VATANDAŞIN HİZMETİNDE

24 saat esaslı olarak görev başında olan 153 Çağrı Merkezi, Ramazan Bayramı boyunca Kocaelililerin hizmetinde olmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik istek, talep ve şikâyette bulunmak isteyenler, bayram süresince 153 Çağrı Merkezi üzerinden ekiplere ulaşabilecek.

(Ömer İLGEÇ)

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