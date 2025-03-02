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Büyükşehir, Ramazan coşkusunu kent meydanına taşıdı

Büyükşehir, Ramazan ayının manevi coşkusunu çocuklar ve aileler için İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu dev çadırda unutulmaz bir şenliğe dönüştürdü

Büyükşehir, Ramazan coşkusunu kent meydanına taşıdı

02 Mart 2025 Pazar 10:40

 Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım Ramazan Şenlikleri” ilk günden büyük ilgi gördü. 7’den 70’e her yaşa hitap eden etkinliklerle Ramazan ayının manevi değerleri yaşatılıyor.

 

MANEVİ DEĞERLER YAŞATILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklar ve aileler için unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Ramazan ayının ilk günü itibariyle İzmit Kent Meydanı’nda başlayan “Çık Dışarıya Oynayalım Ramazan Şenlikleri”, Ramazan ayını son gününe kadar renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen dev etkinlik, çocukların ve ailelerin Ramazan ayının manevi değerlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek yaşamasını amaçlıyor. Aynı zamanda aile bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen şenliklerde, Ramazan ayına özgü geleneksel etkinlikler de yer alıyor.

İLK GÜN ETKİNLİKLERİ İLGİ GÖRDÜ

İzmit Kent Meydanı’nda Ramazan’a özel olarak hazırlanan şenliklerin ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Saat 14’00’te mukabele ile başlayan program, çocukların keyifli vakit geçirdiği atölyelerle devam etti. İftardan sonra başlayan sahne gösterileri, minik katılımcılar ve aileleri tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Fasıl dinletisiyle süren etkinlikler, çocukların çok sevdiği Niloya karakterinin sahneye çıkmasıyla renklendi. Çocukların mutluluk dolu anlarına sahne olan program, Hacivat ve Karagöz gölge gösterisi ile devam etti. Gecenin sonunda sahnelenen “Tuzsuz Deli Bekir” gösterisi ise izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN DEVAM EDECEK

Etkinlikler kapsamında Ramazan boyunca her gün 14.00-15.00 saatleri arasında mukabele programı gerçekleştirilecek. Hafta içi düzenlenecek atölyelerde sağlıklı yaşam söyleşileri ve el sanatları etkinlikleri ile katılımcılar, geleneksel sanatlarla buluşacak. Her Cumartesi günü çocukların en sevdiği karakterler sahneye çıkacak. 8 Mart’ta Keloğlan, 15 Mart’ta Hay Hak ve 22 Mart’ta Kukuli özel gösterileriyle çocuklarla buluşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan boyunca sürecek olan bu özel etkinlikleri, 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşamak isteyen tüm Kocaeli halkı, İzmit Kent Meydanı’na davet ediliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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