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Büyükşehir, yol güvenliği için durmaksızın çalışıyor

Büyükşehir, üstyapı çalışmalarıyla ulaşımı daha kolaylaştırmak ve konforlu hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Büyükşehir, yol güvenliği için durmaksızın çalışıyor

22 Mart 2025 Cumartesi 10:44

 Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde hızlı ve etkili müdahalelerde bulunarak, vatandaşın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor.

 

KÖRFEZ’DE YOLLAR VE YAYA KALDIRIMLARI YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri, muhtarların “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden gönderdiği, vatandaşların ise 153 Çağrı Merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve talepleri hızlı bir şekilde değerlendirilerek, çözüm odaklı çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde tretuvar ve asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemelerle yayaların daha güvenli bir şekilde yürüyebileceği kaldırımlar ve düzgün asfalt yollar yapıldı. Bu sayede bölge halkının ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirildi.

 

DOĞU KIŞLA PAZARI GİRİŞİ GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

İzmit ilçesi Doğu Kışla Pazar yeri girişinde bulunan ve güvenlik açısından tehlike arz eden vidalar, ekipler tarafından kesilerek olası kazaların önüne geçildi. Yoğunluğun olduğu pazar bölgesinde vatandaşların alışveriş yaparken daha güvenli bir ortamda bulunmaları sağlandı.

 

YASSIBAĞ’DA DURAK CEBİ ÇALIŞMASI

İzmit Yassıbağ Mahallesi’nde ise yeni durak cebi yapılarak yolcuların hizmetine sunuldu. Bu düzenlemeyle yolcuların daha düzenli ve güvenli bir şekilde iniş-biniş yapabilmesi sağlandı. Trafikteki akış rahatlatılırken, toplu taşıma kullanımı da daha verimli hale geldi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için sahada gerçekleştirdiği bu tür çalışmalara devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

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