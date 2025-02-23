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Büyükşehir zabıtası kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı

Büyükşehir zabıtası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda düşürülen cüzdanı kısa sürede sahibine teslim etti

Büyükşehir zabıtası kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı

23 Şubat 2025 Pazar 11:25

 Kocaeli’nin sağlığı, güveni ve düzeni için 7/24 görev başında olan Büyükşehir zabıtası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda cüzdanını düşüren vatandaşın yardımına koştu. Zabıta ekiplerinin dikkatiyle bulunan cüzdan, sahibine teslim edildi.

 

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI HER YERDE

Kamu güvenliğinin sağlanması ve kamu malının korunması noktasında çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir zabıtası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda rutin denetimlerini sürdürdüğü sırada bir cüzdan buldu. Cüzdan içerisindeki kimlikten vatandaşın adres bilgisine ulaşan zabıta ekipleri, cüzdanı kısa sürede sahibine teslim etti. Cüzdanını bulmanın sevincini yaşayan vatandaş, duyarlılıkları için Büyükşehir zabıta ekiplerine teşekkür etti. Rutin görevleri dışında vatandaşların güvenliği için de önlemler alan Büyükşehir zabıta ekipleri, Kocaelililerin huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
(Ömer İLGEÇ)

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