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Büyükşehir’de sıfır atık hedefi tam yol ilerliyor

Büyükşehir tarafından her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme’” toplantısı Gebze Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı

Büyükşehir'de sıfır atık hedefi tam yol ilerliyor

27 Şubat 2025 Perşembe 11:08

 Büyükşehir tarafından her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme” toplantısı Gebze Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, Gebze’de yapılan sıfır atık yönetim sistemine yönelik çalışmalar anlatıldı.

SIFIR ATIK PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi kapsamında her ay farklı bir ilçede toplantı gerçekleştiriyor. Bu ayki toplantının ev sahipliğini yapan Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Senay Altıntaş, Gebze ilçesinde yapılan sıfır atık yönetim sistemine yönelik çalışmaları anlattı. Büyükşehir Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç tarafından yapılan bilgilendirmede ise sıfır atık yönetim sistemine ilişkin il genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca 2025 yılında yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. 

VATANDAŞLAR TEŞVİK EDİLECEK
Toplantıda, vatandaşlarda sıfır atık bilincini artırmak ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik etmek amacıyla sıfır atık noktalarına getirilen atıklar karşılığında uygulanacak teşvik sistemi hakkında bilgiler, ambalaj atıkların, bitkisel atık yağların ve diğer özel atıkların karakterizasyonuna ilişkin çalışmalar aktarıldı. Ayrıca il genelinde geleneksel hale getirilen okullar arası atık toplama kampanyalarının daha verimli olması hususunda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşülmesi, vatandaşlarda sıfır atık bilincinin oturulması için sıfır atık noktalarına getirilen atıkların karşılığında verilecek teşvik uygulamaları da toplantıda masaya yatırıldı.

 

İLÇE BELEDİYELERİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI
İlçe belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sahada yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar, belediyeler arasında yapılabilecek ortak hizmet konuları, sıfır atık hedefi doğrultusunda uygulama örnekleri, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla yapılan çalışmalar ve öneriler toplantıda detaylı olarak görüşüldü.
(Ömer İLGEÇ)

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