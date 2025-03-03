Büyükşehir’de yeni görevlendirmeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bazı daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde değişim yaşandı. Büyükşehir tarafından yapılan duyuruda yeni daire başkanları ve şube müdürlerinin isimleri açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın tensipleri ile gerçekleştirilen atamalar şöyle: