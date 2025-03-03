Büyükşehir’de yeni görevlendirmeler

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürü - Zühal EKŞİ
Toplu Taşıma Şube Müdürü - Ali Kemal ÖZTÜRK
Dijital İletişim Şube Müdürü - Haluk BEKTAŞ
Halkla İlişkiler Şube Müdürü - Hakan KÖSE
Tören ve Organizasyon Şube Müdürü - Nesrin DURAN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı - Murat SANDALCI
Bilgi Sistemleri Şube Müdürü - Çetin ALKAN
Lojistik Şube Müdürü - Yusuf ORMAN
İdari İşler Şube Müdürü - Bilal YAZICI
Meclis Şube Müdürü - Uğur IŞIK
Encümen Şube Müdürü - Kadriye TURABİ
Yazı İşleri Şube Müdürü - Muharrem BÜYÜKADA
Şehir Tiyatroları Şube Müdürü - Ufuk ATABAY
Mezarlıklar Şube Müdürü - Abdullah GÜNENÇ