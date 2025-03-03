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Büyükşehir’de yeni görevlendirmeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bazı daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde değişim yaşandı. Büyükşehir tarafından yapılan duyuruda yeni daire başkanları ve şube müdürlerinin isimleri açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın tensipleri ile gerçekleştirilen atamalar şöyle:

Büyükşehir'de yeni görevlendirmeler

03 Mart 2025 Pazartesi 10:49

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı - Rahmi Erdal TÜMPALAY

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürü - Zühal EKŞİ

Toplu Taşıma Şube Müdürü - Ali Kemal ÖZTÜRK

Dijital İletişim Şube Müdürü - Haluk BEKTAŞ

Halkla İlişkiler Şube Müdürü - Hakan KÖSE

Tören ve Organizasyon Şube Müdürü - Nesrin DURAN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı - Murat SANDALCI

Bilgi Sistemleri Şube Müdürü - Çetin ALKAN

Lojistik Şube Müdürü - Yusuf ORMAN

İdari İşler Şube Müdürü - Bilal YAZICI

Meclis Şube Müdürü - Uğur IŞIK

Encümen Şube Müdürü - Kadriye TURABİ

Yazı İşleri Şube Müdürü - Muharrem BÜYÜKADA

Şehir Tiyatroları Şube Müdürü - Ufuk ATABAY

Mezarlıklar Şube Müdürü - Abdullah GÜNENÇ

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