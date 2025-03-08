Büyükşehir’den 8 farklı noktada 41 kart hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, 8 farklı ilçede yer alan Sosyal İletişim Merkezleri (SİM) ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 41 kart projesi ile 8 ayrı ilçede vatandaşa aynı hizmeti sunuyor. Gıda, giyim ve kırtasiye gibi pek çok kalemde desteğini sürdüren Büyükşehir, gerekli incelemeler sonrası başvuruları değerlendiriyor.

BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞIN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha hızlı, kaliteli ve güvenli bir sosyal yardım ağı yürütme gayesiyle oluşturduğu 41 kart projesi yüzleri güldürüyor. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı günlerde kartını teslim almaya gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını “sosyal belediyecilik” anlayışıyla evlerine kadar teslim eden Büyükşehir ekipleri, 8 farklı ilçede yer alan Sosyal İletişim Merkezleri (SİM) ile vatandaşın yanında oluyor.

PEK ÇOK KALEMDE DESTEK SUNULUYOR

Gıda, giyim, fatura, kırtasiye, medikal destek ve daha pek çok kalemde desteğini sürdüren Büyükşehir, gerekli incelemeler sonrası başvuruları değerlendiriyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar, İzmit merkezde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gitmeye gerek duymadan ikamet ettiği ilçede yer alan en yakın Sosyal İletişim Merkezi ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

SOSYAL İLETİŞİM MERKEZİ ADRESLERİ

İhtiyaç sahibi vatandaş, 41 kart ile ilgili bilgiye 153 Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabiliyor ya da 8 ilçede bulunan merkezlerden başvurusunu yapabiliyor. Sosyal İletişim Merkezleri şu ilçelerde hizmet veriyor; Cumhuriyet Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 94 (Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi), Özgürlük Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 108 (Çayırova Belediye Binası arkası), Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 9 (Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi), Atalar Mahallesi, Pazar Caddesi, No: 1/A (Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi içi), Akdurak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 9 (Kandıra Belediye Binası), 4 Temmuz Mahallesi, İnönü Caddesi No: 19 (Karamürsel Binası), Atatürk Bulvarı No: 121 (Gölcük Belediyesi), Güzeller Mahallesi, Şehit Mevlüt Duru Caddesi 952/4 Sokak No: 10 (KBB Gebze Ek Hizmet Binası)

(Ömer İLGEÇ)