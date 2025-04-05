Büyükşehir’den Akçakoca Gazi Anıtı’na bakım

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Baba Köyü’nde bulunan Akçakoca Gazi Anıt Mezarında kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla hem anıt mezarın estetik görünümünün iyileştirilmesi hem de tarihi mirasın korunması amaçlandı.

BÜYÜKŞEHİR KÜLTÜREL MİRASI KORUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel dokusunun korunmasına yönelik projeler doğrultusunda hem bölgedeki tarihi şahsiyetlerin tanıtılmasını hem de bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan restorasyon ve bakım çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki kültürel varlıkların halkla buluşturulması için çeşitli projeleri hayata geçiriliyor.

GEÇMİŞİN DEĞERLERİ GELECEĞE AKTARILIYOR

Kocaeli’nin tarihsel geçmişi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarından günümüze kadar uzanan önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bu şahsiyetlerin anıtlarını ve mezarlarını koruyarak, yerel halkın ve ziyaretçilerin geçmişi daha yakından tanıyabilmesini sağlıyor. Geçmişin değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak adına çeşitli kültürel projeler yürütüyor.

AKÇAKOCA’NIN ANIT MEZARI YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kandıra ilçesi Baba Köyü’ndeki Baba Tepesi mevkiinde bulunan Akçakoca Gazi Anıt Mezarında kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bölgede yapılan çalışmalarla hem anıt mezarın estetik görünümünü iyileştirmeyi hem de tarihi mirası korumayı amaçlayan Büyükşehir, anıt mezarın genel bakımının yanı sıra boya ve badana işlemleri de gerçekleştirdi. Ayrıca, ahşap aksamlara vernik uygulanarak, daha uzun ömürlü hale getirildi. Ferforje korkuluk montajı da yapılarak, anıtın güvenliği artırıldı. Yapılan çalışmalarla Akçakoca Gazi’nin tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

TARİHİ DEĞERİN KORUNMASI VE ÖNEMİ

Akçakoca Gazi Anıtı’nın bakımı, sadece yerel halk için değil, aynı zamanda Türk tarihini daha yakından tanımak isteyen tüm ziyaretçiler için büyük bir anlam taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu çalışmalar, hem Akçakoca Gazi'nin mirasının yaşatılmasına hem de tarihi dokunun korunmasına katkı sağlıyor.

AKÇAKOCA GAZİ KİMDİR?

Akçakoca Gazi, Türk tarihinin önemli figürlerinden birisidir. 13. Yüzyılda Anadolu’nun fethine katılan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde önemli bir rol üstlenen Akçakoca, özellikle Batı Anadolu’daki fetihlerdeki başarılarıyla tanınmıştır. Yaşadığı dönemde Akçakoca-Sapanca-Kandıra bölgelerini alarak, Osmanlı Beyliği’ne katmış ve tarihe “Kandıra Fatihi” olarak geçmiştir. Akçakoca, Osmanlı'nın ilk sancak beylerinden biri olarak, halkın huzur içinde yaşaması için büyük mücadeleler vermiştir. Akçakoca Gazi'nin hayatı, cesareti ve Türk milletine kattığı değerler, onu sadece bir asker değil, aynı zamanda bir kahraman olarak da öne çıkarmaktadır. Bu sebeple, onun anıt mezarının bulunduğu yer, hem bölge halkı hem de Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir.

KANDIRA’DA VEFAT ETTİ

Orhan Gazi’nin emrinde Akçakoca, Konuralp, Saltuk Alp, Samsa Çavuş, Gazi Rahman, Köse Mihal gibi tanınmış komutanlarla birlikte gerçekleştirilen fetihler, Osmanlı’nın kuruluş aşamasında oldukça önemlidir. Akçakoca ve çevresinin fethedilmesinde görev alan Akçakoca Bey, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin silah arkadaşı ve yoldaşıdır. İzmit üzerine sefere çıkacağı sırada Kandıra’da vefat etmiştir. Vasiyeti gereği Ertuğrul Gazi gibi otağının bulunduğu tepeye gömülür. Sonradan adına ve anısına saygı nişanesi olmak üzere bu yöreye ‘Kocaeli’ denir.



(Ömer İLGEÇ)