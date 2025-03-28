Büyükşehir’den anlamlı Gazze dayanışması

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Filistin için yürekten gelen bir buluşma gerçekleştirdi. Yazar ve tercüman Ayçin Kantoğlu, yıllarca unutulmayacak Gazze dayanışması sohbetiyle Dini Yayınlar Fuarı’na konuk oldu. Sevilen yazar, Büyükşehir’i düzenlediği kültür sanat organizasyonlarından dolayı tebrik etti.

FİLİSTİN MÜCADELESİNDE ARTAN FARKINDALIK

Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de, teravih namazının ardından gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide, Filistin direnişi, tarihi ve yaşadığı insanlık dramı üzerine derin bir sohbet gerçekleştirildi. Yazar ve tercüman Ayçin Kantoğlu’nun değerli anlatımıyla, Filistin halkının mücadelesine dair farkındalık arttırıldı.

DÜNYA SİYONİST PROPOGANDAYI DİNLEDİ

İsrail’in Filistinlileri katlederken söylenen sözleri hatırlatan Kantoğlu, “O günlerde söylenen sözleri hatırlayın. Filistinliler katledilirken, ‘Bunlar insan değil, insana benzeyen hayvan’ demişlerdi. Eski ABD başkanı Biden İsrail’e koşarak gitti ve acayip bir konuşma yaptı. ‘Hamas eşittir, Filistin. Burası kötülüğün kapısı’ dedi. Bu Filistinliler paraya karşılık topraklarını sattılar dendi. Tüm dünya da bunları öylece dinledi. Biz bu Siyonist propaganda ile büyüdük. Ne acı” şeklinde konuştu.

DİNLEMEK İLE YAŞAMAK AYNI OLMUYOR

Yazar Kantoğlu, söyleşide Gazze ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu’nun aynı kaderi yaşadığına dikkat çekti. “Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da da aynı mezalim yaşandı” diyen Kantoğlu, “Benim kendi ailemde büyük dedem İstiklal Madalyası sahibi. Onlardan da dinlediklerim var. Ancak bir zulmü dinlemek yaşamak ile aynı olmuyor. Gözlerimizin önünde bir zulüm yaşandı. Gazze Şeridi’ndeki saldırıda öldürülen 3 yaşındaki torununun gözlerinin içini öperek “Ruhumun ruhu” sözleriyle veda eden bir Halid Dede var. Halid Dede zulmün en iyi örneklerinden biriydi. Acısıyla tüm zulmün içinden geçti” dedi.

“NE İFTAR, NE SAHURDAN BİR HİSSE ALAMIYORUZ”

“Gönül istiyor ki iyi günlerde bir arada olalım. Bilhassa Gazze’de yaşanan soykırımdan mütevellit bu Ramazan ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilemiyoruz” diyen Kantoğlu, “Ne iftar, ne sahurdan bir hisse alamıyoruz. Ama yine de Ramazan bir bereket mevsimi. Mevla’ya dualarımızı ilettiğimiz, kendimizi olabildiğince arındırmaya çalıştığımız bir süreç” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’E MÜTEŞEKKİRİM

Sevilen yazar söyleşide Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri ile ilgili görüşlerini de dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel etkinlikler düzenlediğini kaydeden Ayçin Kantoğlu, “Bunun bir parçası olmaktan ziyadesiyle memnunum. Bu noktada tabii yerel yönetimlerin yaptığı bu tip organizasyonlar bizdeki bu şuuru, geleceğe dair umudu ve mevcut duruma dair dayanışmayı tetikleyen, bunu arttırabileceğimiz fırsatlar imkan veriyor. Bu bakımdan da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne müteşekkirim” dedi.



(Ömer İLGEÇ)