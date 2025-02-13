GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den “Babamla İlk Saftayım” etkinliği

Büyükşehir, “Babamla İlk Saftayım” etkinliği kapsamında ünlü Youtuber Sertaç Güngör’ü Kocaelili çocuklar ile buluşturuyor

Büyükşehir'den 'Babamla İlk Saftayım” etkinliği

13 Şubat 2025 Perşembe 11:34

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde çocuklara yönelik “Babamla İlk Saftayım” etkinliği düzenliyor. “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü Youtuber Sertaç Güngör’ün katılacağı etkinlik, 15 Şubat Cumartesi günü İzmit Akşemseddin Camii’nde saat 16.00’da gerçekleşecek.

 

SERTAÇ ABİ İLE KEYİFLİ BİR BULUŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan YouTuber Sertaç Güngör’ü “Babamla İlk Saftayım” etkinliği kapsamında Kocaelili çocuklar ile bir araya getiriyor. Çocuklara yönelik içerikler üreten ve YouTube kanalında “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü Youtuber Sertaç Güngör, çocuklarla keyifli bir buluşma gerçekleştirerek, onların eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. Eğlenceli içerikleri ve sıcakkanlı tavrıyla milyonların sevgisini kazanan Sertaç Abi, dijital medyadaki kötü ve zararlı içeriklerden nasıl uzak durmak gerektiğinin de altını çizerek, ileride Youtuber olmak isteyen çocuklara önemli tavsiyelerde bulunacak. “Babamla İlk Saftayım” etkinliği 15 Şubat Cumartesi günü İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Akşemseddin Camii’nde saat 16.00’da (İkindi Namazı) başlayacak.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN BERAT KANDİLİ MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN...
PUBG Mobile UC PUBG Mobile UC
Sanat Kafe, Başkan Büyükakın’ın söyleşisiyle açıldı Sanat Kafe, Başkan Büyükakın’ın söyleşisiyle...
Kartepe Teleferik’te katlı otopark gün sayıyor Kartepe Teleferik’te katlı otopark gün sayıyor
EMITT Turizm Fuarı’na Kocaeli imzası EMITT Turizm Fuarı’na Kocaeli imzası
Berat Kandili’ne anlamlı program Berat Kandili’ne anlamlı program
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN...
Berat Kandili: Allah’ın Rahmeti ve Affının Yeryüzüne Yansıdığı Bir Gece

Haberi Oku