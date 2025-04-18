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Büyükşehir’den bağımlılıkla mücadeleye tam destek

Büyükşehir Belediyesi, alkol, madde ve diğer davranışsal bağımlılık sorunları yaşayan vatandaşlara 7/24 yatılı eğitim hizmeti sunuyor.

Büyükşehir'den bağımlılıkla mücadeleye tam destek

18 Nisan 2025 Cuma 10:06

 Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda bağımlılık sorunu yaşayan vatandaşlara 7/24 hizmet veren 40 kişi kapasiteli iki merkezde çalışmalarına devam ediyor.

 

İLK HEDEF SÜREKLİLİK SAĞLAMAK

Sağlıklı, donanımlı ve nitelikli nesiller yetiştirerek Kocaeli’nin ve ülkenin yarınlarına katkı sağlamak isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda bağımlılığa karşı örnek çalışmalar yürütüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık eğitim sürecinde bireysel ve grup psikoterapisi, manevi değerler eğitimi, bağımlılık süreci üzerine hazırlanmış eğitim programı ve sosyal aktiviteler gibi hizmetler sunuyor. Ayrıca bireysel ve grup terapileri sürecinde ise danışanların tekrar madde kullanımına sürükleyecek öfke, stres ve pişmanlık gibi duygularla baş etme becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

 

BAĞIMLI YAKINLARI DA EĞİTİM GÖRÜYOR

Ayrıca bağımlı yakınlarına yönelik düzenlenen yedi haftalık eğitimde ailelerinde bağımlılık hastalığını tanımalarını ve ona göre de sağlıklı baş etme becerilerini edinmeleri sağlanıyor. Eğitim süreci içerisinde istihdam edilen eğitimini tamamlamış eski kullanıcıların rehberliği ile iyileşme motivasyonu destekleniyor. Danışanların eğitim süreci içerisinde iyileşme motivasyonlarını kaybetmemeleri için bağımlılıktan doğan yasal süreçleri ve diğer sağlık problemleri de takip ediliyor.

 

MEZUNİYET SONRASI SIKI TAKİP

Mezuniyet olarak adlandırılan 3 aylık süreç sonunda danışanlar ve aileleri hazırlanan izlem formlarıyla değerlendiriliyor. Riskli durumda olduğu düşünülen bireylerin tekrar eğitim sürecine dâhil edilmesi sağlanarak  “zindelik” süreçlerinin daha sağlam temellere atılması hedefleniyor. Büyükşehir’in bağımlılık gibi topyekün mücadele gerektiren bir alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü bu çalışma, sadece bireyi ve ailesini değil, suç oranını azaltarak toplumun huzur seviyesini de artırmayı hedefliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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