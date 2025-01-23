Büyükşehir’den bilim dolu etkinlik: “Okula Bi’ Ara”

Çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir, Bilim Merkezi’nde gerçekleştireceği “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

ETKİNLİKLER BİLİM MERKEZİ’NDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Bilim Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte de faaliyetlerine devam ediyor. Bilim Merkezi’nde “Okula Bi’ Ara” etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek özel gösteriler, renkli atölyeler, spor etkinlikleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar, sahne şovları ve benzeri etkinlikler çocuklara hem bilimi sevdirecek hem de eğlenirken eğitecek.

PROGRAMLAR AÇIKLANDI

Yarıyıl tatilinde birbirinden keyifli aktivitelerle 4-13 yaş aralığındaki çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan Kocaeli Bilim Merkezi etkinlik programlarını açıkladı. 24-25-26 Ocak tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde eğitici dene-yap atölyeleri, eğlenceli sahne şovları, spor etkinlikleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve interaktif oyun alanları ile çocuklar Bilim Merkezi’nin ilgi çekici dünyasında bilim ve teknolojiye dair keyifli deneyimler yaşayacak.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ATÖLYELER

“Okula Bi’ Ara” etkinliğinde çocuklar aileleri ile birlikte birbirinden öğretici etkinliklerde keyifli anlar yaşayacak. Balon kukla, seramik, cam boncuk, ahşap boyama, karınca takı, ip sanatı, neşeli şapkalar, hayal bahçem, renkli dünyam, ebru, temizlik robotu, elektro böcek, çocuksan kruvasan, ahşap yakma, paracord bileklik, hama boncuk, slime ve çanta boyama atölyelerinden faydalanarak eğlence dolu güzel bir gün geçirecekler.

LEMİ FİLOZOF VE KUKLAMANYA

TRT Çocuk Kanalı’nda “Sürpriz Kutusu” programı ile çocukların sevgilisi olan sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof, çocuklarla eğlenceli bir buluşma gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında Vantrolog Çiğdem Çelebi, Marmelat isimli kuklasıyla çocuklara “Kuklamanya” gösterisi sunacak. Bilgiyi “Kuklamanya” sanatı ile eğlenceli bir şekilde aktaran Çelebi, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca bilim şov, kahoot bilgi yarışması, curling, okçuluk, oryantiring ve izcilik gibi interaktif etkinliklerle tatilin en güzel molası Kocaeli Bilim Merkezi’nde çocukları bekliyor.

OKULA Bİ’ ARA SAHNE PROGRAMI AKIŞI

24 Ocak Cuma 11.00 KAHOOT Bilgi Yarışması 11.45 12.00 Gençlik Merkezi Müzik Dinletisi 12.45 13.00 Bedenden Oyuna 13.45 14.00 KAHOOT Bilgi Yarışması 14.45 15.00 Balon Kukla 15.45 16.00 Bilim Şov 17.00

25 Ocak Cumartesi 11.00 Bedenden Oyuna 11.45 12.00 Bilim Şov 12.30 13.00 KAHOOT Bilgi Yarışması 13.30 14.00 Lemi Filozof 15.00 15.00 KAHOOT Bilgi Yarışması 15.30 16.00 Balon Kukla 17.00

26 Ocak Pazar 11.00 Ulaşlı Gençlik Merkezi Müzik Dinletisi 12.30 12.30 Çocuk Bando Takımı 12.45 13.00 KAHOOT Bilgi Yarışması 13.45 14.00 Balon Kukla 14.45 15.00 Kuklamanya 15.45 16.00 Bilim Şov 17.00



(Ömer İLGEÇ)