Büyükşehir’den bilim dolu etkinlik: “Okula Bi’ Ara”

ETKİNLİKLER BİLİM MERKEZİ’NDE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Bilim Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte de faaliyetlerine devam ediyor. Bilim Merkezi’nde “Okula Bi’ Ara” etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek özel gösteriler, renkli atölyeler, spor etkinlikleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar, sahne şovları ve benzeri etkinlikler çocuklara hem bilimi sevdirecek hem de eğlenirken eğitecek.
PROGRAMLAR AÇIKLANDI
Yarıyıl tatilinde birbirinden keyifli aktivitelerle 4-13 yaş aralığındaki çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan Kocaeli Bilim Merkezi etkinlik programlarını açıkladı. 24-25-26 Ocak tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde eğitici dene-yap atölyeleri, eğlenceli sahne şovları, spor etkinlikleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve interaktif oyun alanları ile çocuklar Bilim Merkezi’nin ilgi çekici dünyasında bilim ve teknolojiye dair keyifli deneyimler yaşayacak.
BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ATÖLYELER
“Okula Bi’ Ara” etkinliğinde çocuklar aileleri ile birlikte birbirinden öğretici etkinliklerde keyifli anlar yaşayacak. Balon kukla, seramik, cam boncuk, ahşap boyama, karınca takı, ip sanatı, neşeli şapkalar, hayal bahçem, renkli dünyam, ebru, temizlik robotu, elektro böcek, çocuksan kruvasan, ahşap yakma, paracord bileklik, hama boncuk, slime ve çanta boyama atölyelerinden faydalanarak eğlence dolu güzel bir gün geçirecekler.
LEMİ FİLOZOF VE KUKLAMANYA
TRT Çocuk Kanalı’nda “Sürpriz Kutusu” programı ile çocukların sevgilisi olan sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof, çocuklarla eğlenceli bir buluşma gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında Vantrolog Çiğdem Çelebi, Marmelat isimli kuklasıyla çocuklara “Kuklamanya” gösterisi sunacak. Bilgiyi “Kuklamanya” sanatı ile eğlenceli bir şekilde aktaran Çelebi, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca bilim şov, kahoot bilgi yarışması, curling, okçuluk, oryantiring ve izcilik gibi interaktif etkinliklerle tatilin en güzel molası Kocaeli Bilim Merkezi’nde çocukları bekliyor.
OKULA Bİ’ ARA SAHNE PROGRAMI AKIŞI
|
24 Ocak Cuma
|
11.00
|
KAHOOT Bilgi Yarışması
|
|
11.45
|
12.00
|
Gençlik Merkezi Müzik Dinletisi
|
|
12.45
|
13.00
|
Bedenden Oyuna
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|
13.45
|
14.00
|
KAHOOT Bilgi Yarışması
|
|
14.45
|
15.00
|
Balon Kukla
|
|
15.45
|
16.00
|
Bilim Şov
|
|
17.00
|
25 Ocak Cumartesi
|
11.00
|
Bedenden Oyuna
|
|
11.45
|
12.00
|
Bilim Şov
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|
12.30
|
13.00
|
KAHOOT Bilgi Yarışması
|
|
13.30
|
14.00
|
Lemi Filozof
|
|
15.00
|
15.00
|
KAHOOT Bilgi Yarışması
|
|
15.30
|
16.00
|
Balon Kukla
|
|
17.00
|
26 Ocak Pazar
|
11.00
|
Ulaşlı Gençlik Merkezi Müzik Dinletisi
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|
12.30
|
12.30
|
Çocuk Bando Takımı
|
|
12.45
|
13.00
|
KAHOOT Bilgi Yarışması
|
|
13.45
|
14.00
|
Balon Kukla
|
|
14.45
|
15.00
|
Kuklamanya
|
|
15.45
|
16.00
|
Bilim Şov
|
|
17.00
(Ömer İLGEÇ)