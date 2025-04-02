Büyükşehir’den çocuklara bayram sürprizi

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Şenlikleri kapsamında çocuklara bayram sürprizi yaşattı. Çocuklara bayram şekerleri geleneksel mendiller içinde hediye edilirken, aynı zamanda eğlenceli bir çanta boyama atölyesi de gerçekleştirildi.

ETKİNLİKTE MİNİKLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Çık Dışarıya Oynayalım” Ramazan şenlikleri kapsamında çocuklara unutulmaz bir bayram sürprizi hazırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklara bayram şekerleri geleneksel mendiller içinde hediye edilirken, aynı zamanda eğlenceli bir çanta boyama atölyesi de gerçekleştirildi. Eski Ramazan geleneklerini hatırlatmak ve bayram coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlenen bu özel etkinlik, miniklerin yüzünü güldürdü.

ÇOCUKLAR BAYRAM HEYECANINI YAŞADI

Ramazan Çadırı’nın son günü, Arife Günü düzenlenen etkinlikte çocuklara özenle hazırlanmış mendiller içinde bayram şekerleri dağıtıldı. Mendillerin içinden çıkan şekerleri büyük bir sevinçle yiyen minikler, geleneksel bayram kültürüyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Bunun yanı sıra, çocuklar için düzenlenen çanta boyama atölyesinde, şeker desenleriyle süslenmiş bez çantaları boyayarak kendi bayram hatıralarını oluşturdu.

AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çocuklarının eski bayram geleneklerini öğrenmelerinden büyük mutluluk duyan aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi, “Çık Dışarıya Oynayalım” Ramazan Şenlikleri boyunca çocuklara ve ailelere Ramazan’ın manevi atmosferini, kültürel değerlerini ve paylaşma ruhunu yaşatmaya devam etti. Arife Günü gerçekleştirilen bayram şekeri sürprizi ve eğlenceli çanta boyama etkinliği ile geleneksel bayram coşkusu çocuklarla buluşturularak unutulmaz bir Ramazan finali yapıldı.

(Ömer İLGEÇ)