Büyükşehir’den deprem haftasına özel etkinlikler

Büyükşehir, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında pek çok etkinlik düzenledi.Farklı okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi anlatıldı

Büyükşehir, “1-7 Mart Deprem Haftası” kapsamında pek çok etkinliğe öncülük yaptı. Afet işleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi ve İlçe Afet Müdürlükleri birlikteliğinde gerçekleşen buluşmalarda afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılması gerekenler ele alındı.

EĞİTİMLER, PANELLER, TATBİKATLAR

Toplumda deprem farkındalığını artırmak ve afetlere karşı hazırlıklı olma kültürünü güçlendirmek amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan “Deprem Haftası”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçti. Büyükşehir Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 3 Mart Pazartesi günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde, 5 Mart Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, 6 Mart Perşembe günü ise Kocaeli Anadolu Lisesi’nde deprem farkındalığının arttırılmasına yönelik deprem farkındalık eğitimleri, paneller ve deprem tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

HEM BİLGİLENDİRME HEM UYGULAMA

Afet İşleri Dairesi’nin tecrübeli afet eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen deprem farkındalık eğitimlerinde deprem öncesine yönelik sağlam binaların inşa edilmesi, eşyaların sabitlenmesi, aile deprem planı ve deprem çantası hazırlanması konuları anlatıldı. Deprem esnasında bina içinde yapılması gereken doğru davranış şekli olan “Çök-Kapan-Tutun” hareketi uygulamalı olarak gösterildi. Depreme bina dışında yakalanılması durumunda ense ve baş bölgelerinin korunarak binalardan uzaklaşılması gerektiği öğrencilere aktarıldı.

PANELLERE UZMAN İSİMLER KATILDI

Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği panellerde akademisyenler lise öğrencileri bir araya geldi. Panellere Kocaeli Üniversitesi’nden afet alanında çalışmalar gerçekleştiren Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, Doç. Dr. Serpil Gerdan, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kıvanç Kutluca ve Büyükşehir’den Afet Zararlarını Azaltma ve Planlama Şube Müdürü Dr. Ahmet Özdemir panelist olarak katılım sağladı.

PANELLERE 2 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

“Bireysel Afet Farkındalığı”, “Afetlere Karşı Toplumsal Direnç”, “Aile Afet Planları”, “Türkiye Afet Yönetim Sistemi ve Belediyelerin Afet Yönetimindeki Rolü” panellerinde öğrencilerden gelen sorular alanında uzman akademisyenler tarafından cevaplandırıldı. Düzenlenen panellere 2 bin öğrenci ve 146 öğretmen katıldı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kocaeli Anadolu Lisesi’nde öğretmenlere ve öğrencilere deprem tahliye eğitimleri verildi. Okulların deprem tahliye planları gözden geçirilerek iyileştirmeler yapıldı ve kapsamlı deprem tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

DEPREM HAFTASI DOLU DOLU GEÇTİ

Eğitimlerden Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri ve öğretmenleri de yararlandı. Afetler karşısında doğru davranış biçimleri hususunda bilgilendirilen öğretmen ve öğrencilere pratik uygulamalarla tatbikatlar yaptırıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde interaktif bir şekilde gerçekleştirilen eğitimler sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı. Düzenlenen bu etkinliklerle deprem sonrası doğru tahliye yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

TATBİKAT SENARYOSU İLE UYGULAMALI EĞİTİM

Düzenlenen etkinliklerde deprem tatbikatı uygulamalı olarak katılımcılar ile paylaşıldı. Tatbikat senaryosuna göre, deprem anında öğrenciler ve öğretmenler güvenli alanlarda “Çök-Kapan-Tutun” hareketini gerçekleştirdi. Depremin bitmesiyle birlikte tahliye süreci başlatılarak, öğrenciler sınıflarını güvenli ve düzenli bir şekilde boşalttı. Tatbikat sonucunda afet ve acil durum hazırlıklarının iyileştirmesi noktasında alınması gereken önlemler değerlendirildi.

ETKİNLİKLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Deprem farkındalığını artırmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikler, Kocaeli halkında ve eğitim camiasında büyük ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, afetlere dayanıklı bir toplum ve afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir Kocaeli hedefiyle eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)