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Büyükşehir’den Eşme Ahmediye’ye halı saha

Büyükşehir, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları sürdürüyor. Bu kapsamda Eşme Ahmediye’ye çok güzel bir halı saha yapıldı

Büyükşehir'den Eşme Ahmediye'ye halı saha

01 Şubat 2025 Cumartesi 16:06

 İnşa ettiği tesislerle Kocaeli gençliğine daha sağlıklı ortamlarda spor yapma imkânı sunan Büyükşehir, spor yatırımlarına hızla devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, halı sahalarının bir yenisini Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi’ne kazandırdı.

 

SPOR YATIRIMLARI TAM GAZ

Kocaeli’ni sporda da marka kent yapmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin ulaşımı kolay, daha temiz ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri için tesisleşme atağını sürdürüyor. Kısa bir süre önce İzmit Ayazma Mahallesi’ne saha kazandıran Büyükşehir, şimdi de Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi’nde halı saha çalışmalarını tamamladı.

 

12 İLÇEYE SPOR TESİSİ

Büyükşehir, amatör spora ve sporcuya verdiği desteklerle Kocaeli’nin sporda da marka şehir olması için 12 ilçeye spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, özellikle kırsal mahallelerde, gençlerin ve çocukların sportif faaliyetlerde bulunması için halı saha projelerini birer birer hayata geçiriyor.

 

GENÇLER SAHAYI ÇOK BEĞENDİ

Geçtiğimiz günlerde Başiskele Millet Bahçesi’nde tamamlanarak hizmete giren hala saha, basketbol sahası ve tenis kordunun ardından, Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi’nde halı sahanın yapımı da tamamlandı. Mahalle sakinlerinin yoğun isteği üzerine harekete geçen Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, halı saha yapım çalışmalarını kısa sürede bitirdi. Çalışmalar kapsamında gençlerin sağlıklı bir şekilde vakit geçirebileceği modern bir alan oluşturuldu. Yeni halı sahayı çocuklar ve gençler çok beğendi.

 

24X33 METRE EBATINDA

Kocaeli’nin sporda da öncü bir şehir olması için çalışmalar yapan Büyükşehir, Kartepe’nin kırsal mahallerinden biri olan Eşme Ahmediye’de 24x33 metre ebadında halı sahayı tamamlayarak, futbolseverlerin hizmetine sundu. Vatandaşlar, mahallelerine kazandırılan pırıl pırıl hala saha tesisi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkın’a teşekkür etti.

 

KOCAELİ SPORDA DA MARKA ŞEHİR

Kırsal mahallelerin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sosyal aktiviteler için daha fazla imkân sunmak adına çalışmalar yürüten Büyükşehir, 10 halı sahanın daha yapımını sürdürüyor. Yeni halı sahalar, futbolseverlerin yanı sıra mahalledeki tüm spor aktivitelerini desteklemek amacıyla da kullanılabilecek. Altyapı yatırımlarına devam eden Büyükşehir, daha fazla spor alanı oluşturarak, Kocaeli’nin sporda da marka olması için yoğun çaba harcıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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