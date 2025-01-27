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Büyükşehir’den kandil simidi ikramı

Büyükşehir, Miraç Kandili dolayısıyla şehrin birçok noktasında binlerce kandil simidi dağıttı

Büyükşehir'den kandil simidi ikramı

27 Ocak 2025 Pazartesi 11:06

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili gecesinde vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Yatsı namazının ardından birçok camide gerçekleştirilen kandil simidi dağıtımına vatandaşlar ilgi gösterdi.

 

VATANDAŞLARIN KANDİLİ KUTLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin her sene geleneksel olarak dağıttığı kandil simitleri, Miraç Kandili’nde de birçok ilçede farklı noktalarda kurulan stantlarda vatandaşlara ulaştırıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde daha fazla insana ulaşan ekipler; Fevziye, Zincirlikuyu, Mehmet Ali Paşa, Otogar, Yeşilova ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Camilerinde kandil simitlerini Kocaelilere ikram etti. Başkan Tahir Büyükakın’ın sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşların bu özel gecesini kutlayan ekipler, kent genelinde binlerce kandil simidi dağıttı.
(Ömer İLGEÇ)

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