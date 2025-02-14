Büyükşehir’den kandil simidi ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nde, ilçelerdeki birçok camide vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

BİRÇOK İLÇEDE DAĞITIM OLDU

Büyükşehir Belediyesi her kandil olduğu gibi Berat Kandili’nde de Kocaelili vatandaşları unutmadı. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin geleneksel olarak dağıttığı kandil simitleri, Berat Kandili’nde de birçok ilçedeki camilerde kurulan stantlarda vatandaşlara ulaştırıldı. İkram edilen kandil simitlerini alanlar, bu kandilde de kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletirken, duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vatandaşların yoğunluk gösterdiği ibadethanelerde daha fazla insana ulaşan ekipler, kandil simitlerini Kocaelilere ikram etti. Başkan Tahir Büyükakın’ın sevgi ve selamlarını ileterek Kocaelililerin bu özel gecesini kutlayan ekipler, kent genelinde binlerce kandil simidi dağıttı.