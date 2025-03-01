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Büyükşehir’den nöbetçi eczacılara sahurluk ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında gece nöbetlerinde çalışan eczacılara sahurluk dağıttı 

Büyükşehir'den nöbetçi eczacılara sahurluk ikramı

01 Mart 2025 Cumartesi 12:14

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında nöbet tutan eczacılara sahurluk dağıttı. Sağlık çalışanlarına verdiği önemi bir adım daha ileriye taşıyan Büyükşehir, toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirdi.

NÖBETÇİ ECZACILAR UNUTULMADI

Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği manevi bir ay. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu mübarek ayda gece nöbetinde çalışan eczacıları unutmayarak onlara sahurluk kahvaltı tabakları dağıttı. Belediyenin bu anlamlı jesti, sahurda görev başında olan sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

12 İLÇENİN TAMAMINDA DAĞITILDI

Kahvaltı tabakları, Antikkapı A.Ş. tarafından özenle hazırlandı ve içerik olarak peynir, zeytin, domates, yumurta gibi sahura uygun besinler sunuldu. Bu sahurluklar, Kocaeli’nin 12 ilçesindeki nöbetçi eczanelere ulaştırıldı ve eczacılara sağlıklı bir sahur imkanı sağlandı. Dağıtım, ilk olarak İzmit ilçesinde başladı ve Kocaeli genelindeki 12 ilçedeki nöbetçi eczanelere ulaşıldı.

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı desteğini Ramazan ayı boyunca sürdürecek. Gece nöbetlerinde çalışan eczacılara her sahurda dağıtılacak olan kahvaltı tabakları, sağlık çalışanlarına moral kaynağı olmaya devam edecek.

ECZACILARDAN TEŞEKKÜR

Sahurluk ikramlardan memnun kalan eczacılar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini ilettiler. Eczacılar, bu anlamlı desteğin kendilerine moral verdiğini belirterek, Ramazan ayının ilk sahurunda kendilerini yalnız bırakmayan belediyeye minnettarlıklarını ifade ettiler.
(Ömer İLGEÇ)

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