Büyükşehir’den nöbetçi eczacılara sahurluk ikramı

NÖBETÇİ ECZACILAR UNUTULMADI
Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği manevi bir ay. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu mübarek ayda gece nöbetinde çalışan eczacıları unutmayarak onlara sahurluk kahvaltı tabakları dağıttı. Belediyenin bu anlamlı jesti, sahurda görev başında olan sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
12 İLÇENİN TAMAMINDA DAĞITILDI
Kahvaltı tabakları, Antikkapı A.Ş. tarafından özenle hazırlandı ve içerik olarak peynir, zeytin, domates, yumurta gibi sahura uygun besinler sunuldu. Bu sahurluklar, Kocaeli’nin 12 ilçesindeki nöbetçi eczanelere ulaştırıldı ve eczacılara sağlıklı bir sahur imkanı sağlandı. Dağıtım, ilk olarak İzmit ilçesinde başladı ve Kocaeli genelindeki 12 ilçedeki nöbetçi eczanelere ulaşıldı.
RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı desteğini Ramazan ayı boyunca sürdürecek. Gece nöbetlerinde çalışan eczacılara her sahurda dağıtılacak olan kahvaltı tabakları, sağlık çalışanlarına moral kaynağı olmaya devam edecek.
ECZACILARDAN TEŞEKKÜR
Sahurluk ikramlardan memnun kalan eczacılar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini ilettiler. Eczacılar, bu anlamlı desteğin kendilerine moral verdiğini belirterek, Ramazan ayının ilk sahurunda kendilerini yalnız bırakmayan belediyeye minnettarlıklarını ifade ettiler.
(Ömer İLGEÇ)