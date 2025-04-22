Büyükşehir’den özel evlatlarına 23 Nisan ilgisi

Büyükşehir, özel gereksinimli çocukları Milli İrade Meydanı’ndaki şenliklerde ağırlayarak birlik, beraberlik ve empati duygusunu yüreklerde bir kez daha taçlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği “Bi Dünya Eğlence Şenlikleri’nde” özel evlatlarını ağırladı. Çeşitli okullarda eğitim alan özel gereksinimli çocukları Milli İrade Meydanı’nda devam eden şenliklerde ağırlayan Büyükşehir, çocukların diğer arkadaşlarıyla eğlenmesini ve kaynaşmasını sağladı.

“HAYDİ BİRLİKTE OYNAYALIM”

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Birimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Haydi Birlikte Oynayalım” etkinliğinde 4 ile 12 yaş arasındaki 32 özel gereksinimli çocuk, hem gönüllerince bir gün geçirdi hem de 23 Nisan neşesine ortak oldu. Etkinlik kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve akranlarının 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşaması ve bir arada etkinlikler gerçekleştirmesi hedeflenirken, çocuklara Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Yaşam Merkezi eğitmenleri rehberlik yaptı.

KILAVUZ İZCİLİK KAMPINDA KEYİFLİ ANLAR

Büyükşehir’in özel misafirleri alana gelişlerinde eğitmenler tarafından karşılandı. Çocuklar ilk olarak Milli İrade Meydanı Sanat Kafe içinde açılan Bilgievleri Resim Sergisi’ni gezdi. Bilgievi öğrencilerinin yaptığı resimleri beğeniyle izleyen minikler daha sonra Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleri ile son derece keyifli bir kutu oyunu oynadı. Çocuklar buradaki etkinlik vesilesi ile 23 Nisan coşkusunun yanı sıra empati ve ön yargıların azalmasına yönelik önemli bir deneyim yaşamış oldu.

KUCAKLAYICI BİR EĞİTİM

Çocuklara eşlik eden eğitimciler, bu tür projelerin kapsayıcı ve bir toplumun inşası açısından önemine değinerek, “Gerçekleştirilen çalışma; geleceğin daha kucaklayıcı ve anlayışlı bireylerinin yetişmesine yapılan değerli bir eğitimdir. Milli İrade Meydanı’nda misafir edilen her bir çocuk, bu anlamlı projeyle birlikte, farklılıklarıyla birlikte kabul görmenin ve sevgiyle karşılanmanın güzelliğini deneyimlemektedir” dedi.

İZCİLİK KAMPINDA EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Etkinlik kapsamında diğer bir grup da alan içindeki eğlenceli ve eğitici atölyeleri gezdi. Buradaki ilk ziyaret alanı “Kılavuz İzcilik Kampı” oldu. Alan içinde bulunan Kağıtspor İzcilik Kampı’na gelen çocuklara kamp hocaları tarafından ip üzerinde dengede kalmak hareketi olan slacklining sporu yaptırıldı. Eğitmenlerinin komutlarını uygulayan çocuklar, ip üzerinde denge sağlayarak başarı ile durmayı başardı.

PARACORD BİLEKLİK YAPTILAR

Özel gereksinimli çocuklar daha sonra yine aynı alan içinde bulunan (paracord) bileklik yapım atölyesine geçerken, doğada kişiye büyük kolaylık sağlayan (paracord) bileklik yapımını izleyen minikler yine eğitmenlerin yardımıyla kendilerine bileklik yaptılar. Özel düğümlerle şekillenen bilekliklerini takan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, Milli İrade Meydanı’ndaki ahşap oyma, itfaiye ve çiftlik alanları da büyük ilgi gördü.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ANLAM BULDUĞU ETKİNLİK

Renkli görüntülerin eşliğinde gerçekleşen etkinlikte Büyükşehir’in özel evlatları akranlarıyla birlikte son derece keyifli bir gün geçirdi. Dayanışma bağı, öğretici deneyimler ve beraberlik duygularının adeta anlam bulduğu etkinlikte tüm çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı.



(Ömer İLGEÇ)