GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den sanat ve hayatı buluşturan atölye

Büyükşehir, tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu’nu, Yaratıcı Drama Atölyesi’nde çocuk ve yetişkinlerle buluşturdu.

Büyükşehir'den sanat ve hayatı buluşturan atölye

18 Nisan 2025 Cuma 10:07

 Büyükşehir Belediyesi, Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde birbirinden önemli kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Sanat merkezi bu defa da tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu’nu çocuklar ve yetişkinlerle buluşturdu.

 

AMAÇ VE HEDEFLERİNİ ANLATTI

Tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu, Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne konuk oldu. Çelebioğlu ilk olarak 9-13 yaş arasındaki çocuklarla buluştu. Sanatçı, tanışmanın ardından yaratıcı dramanın amaç ve hedefleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yaratıcı Dramanın; kendini ifade etmek, yaratıcılığı teşvik etmek, empati ve sosyal beceriler kazandırmak, kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemek gibi amaçlarının bulunduğunu kaydeden Çelebioğlu, hedeflerin ise bu amaçlar doğrultusunda anlam bulduğunu söyledi.

 

“OYUN ÇOCUĞUN KENDİNİ ANLATTIĞI EN KOLAY YOLDUR”

Bilgilendirme sonrasında Pınar Kural Çelebioğlu çocuklarla birlikte yıllarca unutulmayacak yaratıcı drama atölyesini başlattı. “Oyun çocuğun kendini anlattığı yoldur” önermesiyle, çocuklara kendilerini sanatsal bir bakış açısıyla ifade ettikleri oyunlar oynatıldı. Çocuklar bu sayede bir yandan hayal güçlerini geliştirirken, kendilerini özgürce ifade etme imkanı buldu. Drama teknikleri, hikâye anlatımı ve grup çalışmalarıyla zenginleştirilen atölyede çocuklar eğlenceli ve öğretici etkinlikler eşliğinde yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirdi.

 

GENÇLER GELECEĞİ TASARLADI

Sanatın hayat ile buluştuğu Yaratıcı Drama Atölyesi aynı gün 18 yaş üstü yetişkinler için de gerçekleştirildi. Tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu, eğitimi söz konusu yaş grubunun özelliklerini göz önünde bulundurarak şekillendirdi. Bu kapsamda; liderlik, kendini ifade etme, yaratıcılık ve spontanlığın gelişmesi, empati kurma, gurup içi iletişim kişisel gelişim, bedensel ve duygusal farkındalık üzerinde duruldu.

 

GELECEĞE IŞIK TUTACAK DENEYİMLEME

Sanatçı; belirlenen tema çerçevesinde gençlerden dramatik süreç içinde canlandırabilmeleri için ilk önermeyi sundu. Bunun ardından; rol alma, doğaçlama, grup çalışması gibi hedeflere yönelerek, duygu ve düşünceleri yaratıcı bir biçimde ortaya koyan doğaçlamalar sahnelendi. Grup içinde etkili dinleme, anlama ve iletişim kurma becerileri ile yargılamadan deneyimleme ve empati kurma becerisi de yine doğaçlama tekniği ile ortaya kondu. Gençler bu teknikleri kullanarak hem ilerideki iş hayatlarında hem bireysel yaşamlarında önemli tecrübelere ışık tutacak deneyimler elde etmiş oldu.

 

ÇELEBİOĞLU’NDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yaratıcı Dramanın önemine değinen sanatçı Pınar Kural Çelebioğul, kendisini çocuk ve gençlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Tren Garı için asansör ihalesi tamam İzmit Tren Garı için asansör ihalesi tamam
Büyükşehir’den bağımlılıkla mücadeleye tam destek Büyükşehir’den bağımlılıkla mücadeleye tam...
Bakan Tunç’tan Büyükakın’a ziyaret Bakan Tunç’tan Büyükakın’a ziyaret
BELGESEL TADINDA OSMANLI BAŞKENTİ VAKIFLAR ŞEHRİ EDİRNE'DEN CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA OSMANLI BAŞKENTİ VAKIFLAR ŞEHRİ...
Türk Kâğıtçılık günü sergiyle kutlanacak Türk Kâğıtçılık günü sergiyle kutlanacak
Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit Tren Garı için asansör ihalesi tamam
Büyükşehir, yolcuların İzmit Tren Garı’na ulaşımını kolaylaştıracağı asansör yapım ihalesinde...

Haberi Oku