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Büyükşehir’den şehitlerimiz için anlamlı çağrı

Şehitlerimiz için yapılan “Bir Yasin de Sen Oku” çağrısının dokuzuncusu 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde yapıldı.

Büyükşehir'den şehitlerimiz için anlamlı çağrı

20 Mart 2025 Perşembe 10:47

 Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tüm şehitler adına başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku” çağrısının dokuzuncusunu başlattı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde yapılan çağrı ile başlayan etkinlik 15 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

 

KAYITLAR DUAYADAVET.ORG ADRESİNE

Etkinlik çağrısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Vatan uğruna canlarını veren şehitler için Yasin-i Şerif okumak isteyen vatandaşlar, www.duayadavet.org web sitesinden kayıt yaptıracak ve ardından okunan Yasin’ler, sitedeki bölüme kayıt edilecek. Bu çerçevede 251 şehit için 251 bin Yasin okunacak. Yasin-i Şeriflerin okunması darbe girişiminin dokuzuncu yılı olan 15 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

 

15 TEMMUZ RUHU DİRİ TUTULUYOR

Okunan Yasin-i Şeriflerin duası Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenecek anma etkinliğinde gerçekleştirilecek. Duayı İl Müftülüğü hocaları yapacak. Anlamlı günde yapılan anlamlı çağrıya bu yıl da Kocaelilerin ilgi göstermesi bekleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

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