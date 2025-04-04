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Büyükşehir’den şehre estetik dokunuş

Büyükşehir Belediyesi, İzmit D-100 Karayolu’ndaki demir korkulukların onarım, boyama ve yenileme çalışmalarıyla şehre estetik kazandırdı.

Büyükşehir'den şehre estetik dokunuş

04 Nisan 2025 Cuma 09:50

 Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini koruma ve modern bir görünüm kazandırma için yoğun mesai harcıyor. İzmit D-100 Karayolu’ndaki demir korkuluklar, Büyükşehir ekipleri tarafından onarım, boyama ve yenileme çalışmalarıyla güzel bir görünüme kavuşturuldu.

 

KORKULUKLAR YENİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kamu altyapısının uzun ömürlü olması için periyodik bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit D-100 Karayolunda zamanla paslanan korkulukları kapsamlı bir boyama işlemi ile koruma altına aldı. Çürüyen kısımları da yenilenen korkuluklar, hem güvenliği artırırken hem de kentin ana arterlerinden birine estetik görünüm kazandırdı.

 

DAHA GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR BİR KOCAELİ

Modern şehircilik anlayışını benimseyen Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ön planda tutarak yol güvenliğini de artırmayı hedefliyor. Bakımsız ve zamanla yıpranmış olan korkuluklar, yapılan yenileme çalışmasıyla çevreye uyumlu hale getirilerek şehre estetik katkı sağladı.

 

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu çalışmalar vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Vatandaşlar, estetik ve güvenlik açısından yapılan yenileme çalışmalarının kent yaşamını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Büyükşehir A Takımı ve Yol Bakım Timi, şehri daha modern, güvenli ve estetik hale getirmek için benzer çalışmaları Kocaeli’nin farklı noktalarında sürdürüyor.

(Ömer İLGEÇ)

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