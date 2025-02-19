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Büyükşehir’den ‘Sıfır Atık’ sunumu

Büyükşehir, sıfır atık hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulama örneklerini Adana’da düzenlenen REWA Anatolia 2025’te paylaştı

Büyükşehir'den ‘Sıfır Atık' sunumu

19 Şubat 2025 Çarşamba 11:34

 Kocaeli Büyükşehir, atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün önemli etkinliklerinden REWA Anatolia 2025’e katılarak sıfır atık hedefleri doğrultusunda ilimizde yürütülen çalışmaları paylaştı.

 

SIFIR ATIK HEDEFLERİ AKTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık alanındaki başarılı çalışmalarını paylaşmaya ve anlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Geri dönüşüm, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında sektörün lider temsilcilerini, uzmanlarını ve ilgili paydaşları bir araya getiren REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de katılım sağladı.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR PAYLAŞILDI

Sektördeki güncel gelişmeleri paylaşmak, yenilikçi çözümleri tartışmak ve güçlü iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen fuara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ile Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç katıldı. Fuar kapsamında “Atık Yönetimi Mevzuatları ve Belediyelerin Uyumu” ile “Atık Yönetiminde Atık Getirme Merkezlerinin Rolü” başlıklı oturumlarda Kocaeli’nde sıfır atık hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, uygulama örnekleri, mevzuat değişiklikleri, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla yapılan çalışmalar ve öneriler katılımcılar ile paylaştı.

 

KOCAELİ’DEKİ ÇALIŞMALAR ANLATILDI

REWA Anatolia 2025’te; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 8 ilçede atık getirme merkezlerinin kurulumunun yapılarak sıfır atık belgelerinin alındığı ve 4 ilçede de kurulum ile ilgili çalışmaların devam ettiği paylaşıldı. Ayrıca, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında gerçekleştirilen ortak hizmet projesi kapsamında Büyükşehir tarafından temin edilen 80 adet mobil atık getirme merkezinin vatandaşların kolay erişim sağlayabileceği noktalarda konumlandırıldığı, ilçe belediyeleri tarafından temin edilen sıfır atık noktalarına getirilen atıklar karşılığında vatandaşlara teşvik edici uygulamaların başlatıldığı da aktarıldı.

 

REWA ANATOLIA NEDİR?

REWA Anatolıa; atık yönetimi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Sektördeki güncel gelişmelerin ele alındığı kongre, fuar ve paneller aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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