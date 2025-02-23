GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den sınav gününe özel önlemler

Büyükşehir, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için özel önlemler aldı

Büyükşehir'den sınav gününe özel önlemler

23 Şubat 2025 Pazar 11:27

 Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı nedeniyle önemli bir hazırlık yaptı.

 

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Daire Başkanlığına bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı ekiplerinden oluşan Karla Mücadele Timi, kar yağışı ve sonrasında tüm şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaya kaldırımları, üstgeçitler, ibadethane önleri, sağlık kuruluşları çevreleri ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

 

SABAHA KADAR MESAİ BAŞINDAYDILAR

Karla Mücadele Timi, bugün gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın yapılacağı okulların önlerinde, üst geçitler ve merdivenlerde kar temizleme, buz çözücü solüsyon ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Sabaha kadar çalışan ekipler, yolları açık tutarak adayların sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağladı.

 

RİNG VE EK SEFERLER KONULDU

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı İzmit’te 21 okulda, Gebze’de 16 okulda, Gölcük’te 9 okulda yapılıyor.

Büyükşehir; kar temizleme, buz çözücü solüsyon dökme ve tuzlamanın haricinde, adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için toplu taşıma araçlarında ring ve ek seferler düzenledi. Adaylar, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak ulaşım desteği alabildi. Bu çalışmalarla, sınav öncesi ulaşımın aksamaması ve adayların rahat bir şekilde sınavlara katılmaları sağlandı.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Can dostlarımıza yerinde hizmet Can dostlarımıza yerinde hizmet
Büyükşehir zabıtası kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı Büyükşehir zabıtası kayıp cüzdanı sahibine...
“Okuyan Şehir Kulübü” ile okumayan kalmayacak “Okuyan Şehir Kulübü” ile okumayan kalmayacak
Dev yatırımlardan kartpostallık görüntüler Dev yatırımlardan kartpostallık görüntüler
Büyükakın’dan, milli güreşçiye vefa ziyareti Büyükakın’dan, milli güreşçiye vefa ziyareti
Aile Terapisi: Sağlıklı ve Mutlu İlişkiler İçin Aile Terapisi: Sağlıklı ve Mutlu İlişkiler İçin
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Can dostlarımıza yerinde hizmet
Büyükşehir Belediyesi, “Kısırlaştırma Karavanı” ile can dostlarımızın yanında olmaya, onlara sahip...

Haberi Oku