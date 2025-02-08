Büyükşehir’den ulaşıma 27 yeni otobüs

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında kullanılacak 27 yeni otobüsün tanıtımını gerçekleştirdi. Büyükakın, ulaşım hizmetine değer katmayı sürdüreceklerini söyledi.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında kullanılmak üzere filoya dahil edilen 27 yeni otobüsün tanıtımını gerçekleştirdi. Büyükşehir, şehirlerarası ulaşım hizmetlerine değer katmaya devam ederek vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için yeni otobüsleri envanterine ekledi. Başkan Büyükakın’ın katılımı ile Kocaeli Kongre Merkezi otoparkında gerçekleşen programa ayrıca; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, FSM Demirtaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

FİLONUN TOPLAM SAYISI 671’E ÇIKTI

Başkan Büyükakın, 27 yeni aracın ve 18 körüklü aracın da ilk kez törenle halkın kullanımına sunulduğunu duyurdu. Yeni araçların toplam yatırım bütçesinin 194 milyon TL olduğunu belirten Büyükakın, “Toplu taşımayla ulaşım sağlama oranı Avrupa'da yüzde 30 civarındayken, Kocaeli’de bu oran yüzde 7 idi. Biz bunu yüzde 16’ya çıkarmak için mücadele ediyorduk ve şu anda bu hedefe hızlı adımlarla ilerliyoruz” dedi. Kocaeli’deki toplu taşıma filo sayısının 671’e çıktığını belirten Başkan Büyükakın, 342 aracın 2021 yılından itibaren alındığını ve bu yatırımlar için 1 milyar 904 milyon lira harcandığını söyledi.

KADIN SÜRÜCÜLERİN SAYISI ARTIYOR

Toplu taşımada kadın sürücülerinin sayısının artırılması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, “3 kadın otobüs sürücümüz var, sayısının artmasını istiyoruz. Kadınlar, toplu taşıma sektöründe çok önemli bir yere sahip. 2 tane de kadın vatmanımız var. Kadın sürücülerimizin sayısı arttıkça kalitenin de geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Raylı sistemin genişletilmesi adına önemli yatırımlar yapıldığını belirten Büyükakın şöyle devam etti: “Gebze'de yapımına devam edilen Metro hattının otonom sürüş denemelerini gerçekleştirdik. Bu araçlar, bildiğiniz üzere sürücüsüz ve kumanda ile çalışıyor. 11 istasyondan oluşan bu Metro hattı, yıllık yaklaşık 55 bin aracın trafikten çekilmesine katkı sağlayacak. Bu, karbon emisyonunun azalması ve küresel ısınma ile mücadele açısından şehrimize büyük katkı sağlayacak. Araçlarımızı doğalgazla çalışacak şekilde tercih ediyoruz. Raylı sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte, inşallah şehrin küresel ısınma ve hava kalitesi standartlarını da yükseltmiş olacağız.

TRAMVAYLARIN KAPASİTESİ 2’YE KATLANACAK

Hemen arka tarafımızda şantiyesi kurulmaya başlanan Kuzey Metro istasyonumuz da hızlı bir şekilde ilerliyor. Nasip olursa sayın bakanımızla konuştuk, Nisan ayı gibi orada da bir temel atma töreni yapacağız. Bir taraftan şantiye kuruluyor. 18 istasyondan oluşan, yatırım bütçesi yaklaşık 100 milyar lira olan çok devasa bir proje. Alikahya tramvay hattının da hızlı bir şekilde yapımı devam ediyor. Duraklarımızın çiftlenmesini, kuplaj işlemini de gerçekleştireceğiz. Böylelikle mevcut tramvayımızın taşıma kapasitesini 2’ye katlamış olacağız.”

“ULAŞIMPARK 2024’TE 51,7 MİLYON YOLCU TAŞIDI”

Ulaşımda yapılan tüm yatırımların şehir halkına önemli kolaylıklar getireceğini aktaran Başkan Büyükakın, toplu taşıma sisteminin günlük taşıma kapasitesinin arttığını ve 2024 yılında lastik tekerlekli sistemde Ulaşımpark’ın 51,7 milyon yolcu taşıdığını belirtti. Büyükakın, raylı sistemin devreye girmesiyle tramvay hattının 17 milyon yolcu taşıdığını ve Metro sisteminin tamamlandığında günlük 300 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşacağını dile getirdi.

“BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, “Bugün sabah, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Gebze'deki otonom sürüş denemesine katıldık. Bugün geldiğimiz noktada, elektrikli sistemin yazılım mühendislik alanında yüzde 75-80'lere varan bir ilerleme kaydettiğini görmek büyük bir gurur kaynağı oldu. Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumunun sonucunda bu noktaya gelindi” diyerek Dip Çamuru projesi kapsamında yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür etti.

“HİZMETLER, HALKIMIZ İÇİN YAPILIYOR”

Vali İlhami Aktaş ise şunları söyledi: “Bu araçların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız, belasız yolculuklar temenni ediyorum. Toplu taşıma arttıkça trafik sıkışıklığının da azalacağına inanıyorum. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sabah, gururla izlediğimiz otonom deneme sürüşünü gerçekleştirdik. Bugün de yerli, milli ve çevre dostu araçların hizmete alım törenindeyiz. İki gün önce, Hızır 41’in açılış törenine katıldık ve ‘Çalışınca Oluyor’ sloganının boş bir ifade olmadığını bir kez daha gördük. Cumhurbaşkanımızın belirlediği hizmetler, halkımız için yapılıyor. Büyük bir devletin mensubu olmaktan sadece bir vatandaş olarak da gurur duyuyorum.” Konuşmaların ardından Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın bir otobüsün şoför koltuğuna oturarak protokol mensupları ile alanda tur attı.

KONFORLU YOLCULUK, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Öte yandan yeni alınan 2023 model IVECO Crossway otobüsleri, 13 metrelik uzunlukları ve toplamda 76 yolcu taşıma kapasiteleriyle üstün bir yolculuk konforu sunuyor. 56 koltuk ve 20 ayakta yolcu kapasitesiyle hem kısa hem de uzun mesafe yolculukları için ideal bir seçenek sunan bu araçlar, özellikle yoğun saatlerde büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla alınan 27 modern otobüsler, çevreye olan katkıları ve yüksek performanslarıyla da dikkat çekiyor.

ÇEVRE DOSTU EURO 6 MOTOR TEKNOLOJİSİ

Yeni otobüslerde bulunan Euro 6 çevre dostu motor teknolojisi, sadece performans değil, çevreye duyarlı bir yaklaşım da sunuyor. Egzoz emisyonlarını sınırlandırarak hava kirliliğini en aza indiren bu motorlar, Avrupa Birliği’nin belirlediği yüksek çevre standartlarına uygun şekilde tasarlandı. Bu sayede, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım politikası, çevreyi koruma noktasında önemli bir adım atıyor. Hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımda çevre kirliğimi azaltmak amacıyla yapılan bu yatırım, sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin temellerini atıyor.

GÜVENLİK VE KONFOR BİR ARADA

Büyükşehir’in yeni otobüsleri, yolcularına sadece konfor değil, aynı zamanda güvenlik de sağlıyor. Yüksek güvenlik standartlarıyla donatılmış bu araçlar, modern ikaz sistemleri ve sürücü destek teknolojileriyle donatıldı. Ayrıca, ergonomik tasarımlı koltuklar ve geniş iç hacmiyle uzun yolculukları daha keyifli hale getiren otobüsler, konforlu bir seyahat deneyimi vadediyor.

ULAŞIM FİLOSU GÜÇLENİYOR: 671 ARAÇ

Diğer yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında da ulaşım filosunu güçlendirmeye devam ederek 95 yeni otobüsü filosuna katmıştı. Temmuz ayında, 50 adet 12 metre (BMC CNG), 31 adet körüklü (BMC CNG) olmak üzere toplamda 81 yeni otobüs alınmıştı. Yıl boyunca alınan 50 adet 12 metre (BMC CNG), 31 adet 18 metre (BMC CNG) ve 14 adet 12 metre (BMC dizel) otobüs ile birlikte, toplamda 95 yeni otobüs filoya katıldı. Yeni alınan 27 adet IVECO Crossway otobüs ile birlikte, ulaşım filosu toplamda 671 araca ulaşmış oldu. Bu önemli alımlar belediyenin ulaşımda kaliteyi artırma ve çevre dostu çözümler sunma yönündeki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Kocaeli halkına daha konforlu ve sürdürülebilir ulaşım hizmetleri sunan bu otobüsler, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım alanındaki güçlü vizyonunun bir parçası olarak büyük takdir topladı. Törende, 27 yeni otobüsün yanı sıra daha önce töreni yapılamayan körüklü araçlar da sergilendi.

(Ömer İLGEÇ)