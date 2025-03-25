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Büyükşehir’den üreticiye yüzde 50 hibeli gübre

Büyükşehir Belediyesi, sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği veriyor

Büyükşehir'den üreticiye yüzde 50 hibeli gübre

25 Mart 2025 Salı 10:49

 Büyükşehir Belediyesi, “2025 Yılı Açıkta ve Örtü Altında Sebze Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre desteği sağlıyor. Başvurular 25 Mart Salı günü (yarın) alınmaya başlıyor.

 

AMAÇ MALİYETİ AZALTIP VERİMİ ARTIRMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve bölgedeki çiftçilerin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli tarım destek programları sunmaya devam ediyor. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan bu tür desteklerle çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da çiftçilere her alanda desteğini esirgemiyor.

 

YÜZDE 50 HİBELİ 15-15-15 KOMPOZE GÜBRE

Bu doğrultuda 2025 yılı için sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilere büyük bir destek daha sunan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'ndeki açıkta ve örtü altında (serada) sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilere yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği verecek. Gübretaş marka kompoze gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2025 yılı güncel ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgeleriyle belirlenen tarihler arasında başvuru noktalarına talepte bulunması gerekiyor.

 

GÜBRELER SEBZE ALANINA GÖRE VERİLECEK

Gübre desteği ÇKS belgelerindeki sebze alanına göre verilecek. Üreticiler, 2 dekar sebze alanı için 50 kilogramdan oluşan bir paket gübre alabilecek. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda, gübrelerin yüzde 50 ücretlerini yatıracakları tarih hakkında çiftçilere SMS ile bilgilendirme yapılacak. Çiftçiler, ödemelerini yaptıktan sonra gübrelerini teslim alabilecek.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERLERİ

İzmit, Körfez, Derince, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki çiftçiler, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’daki üreticiler Gebze Ziraat Odası’na, Kandıra ilçesindeki çiftçiler de Kandıra Belediyesi’ndeki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine, 25-28 Mart tarihleri arasında mesai saatleri içinde talepte bulunabilecek. Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise 27-28 Mart tarihinde, Karamürsel’deki KO-MEK hizmet binasında başvuruda bulunabilecek.

(Ömer İLGEÇ)

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