GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Yaşlılar Haftası’nda anlamlı etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, büyüklerimizin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekildi.

Büyükşehir'den Yaşlılar Haftası'nda anlamlı etkinlik

25 Mart 2025 Salı 10:47

 Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda eğlenceli bir etkinlikle farkındalık yarattı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile UlaşımPark iş birliğince düzenlenen etkinlikte, büyüklerimizin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekildi.

 

TRAMVAYA ÜCRETSİZ BİNME HAKKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda farklı bir etkinliğe imza attı. Büyüklerimizin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte 65 yaş üstü ile ilgili hazırlanan birbirinden farklı sorular belirlenen tramvay duraklarında vatandaşa soruldu. Soruya doğru cevabı verenler, tramvaya ücretsiz binme hakkı kazandı.

 

HEDEF KİTLE GENÇLERDEN OLUŞTU

65 yaş üstü bireylerin yaşamları boyunca topluma sundukları katkıya dikkat çekmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası’nda sözü 65 yaş altındaki bireylere bıraktı. Duyarlılığı arttırmayı amaçlayan etkinlikte, 65 yaş üstü bireylerin sağlığından Türkiye yaş istatistiğine kadar pek çok soruya yer verildi. Şıklardan oluşan sorularda Kocaeli’de yaşayan yaşlı nüfus oranına da dikkat çekildi. Olgunlukları, zengin deneyimleri ve geniş bakış açılarıyla topluma ışık tutan 65 yaş üstü bireyler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

 

ESAS AMAÇ HATIRLANMAK VE HATIRLATMAK

“Hayatın İçindeyim”, “Geniş Ailem”, “Gönül Kazan” ve “Hayata Tutun” gibi pek çok önemli projeyle 65 yaş üstünün yanında olan Büyükşehir, Yaşlılara Saygı Haftası’nda da büyüklerimizi unutmadı. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkılan etkinlikte, pek çok vatandaşla diyaloğa geçildi. Eğlenceli anların yaşandığı duraklarda vatandaşlar ücretsiz tramvay uygulamasından memnun kaldı.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE İKTAV VAKFI KÜTÜPHANESİ GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE...
Başkan Büyükakın: “Bu gece, insanlık için kurtuluş reçetesidir” Başkan Büyükakın: “Bu gece, insanlık için...
Büyükşehir’den üreticiye yüzde 50 hibeli gübre Büyükşehir’den üreticiye yüzde 50 hibeli gübre
İlk iftar kardeş şehir Asenovgrad’da İlk iftar kardeş şehir Asenovgrad’da
Kredi Kartlarının Avantajları Nelerdir? Kredi Kartlarının Avantajları Nelerdir?
Kış Bahçesi Nedir ve Neden Tercih Edilmelidir? Kış Bahçesi Nedir ve Neden Tercih Edilmelidir?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ...
GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE İKTAV VAKFI KÜTÜPHANESİ

Haberi Oku