Büyükşehir’den yaya yollarına konforlu dokunuş

Büyükşehir, gerçekleştirdiği tretuvar çalışmaları ile hem yayaların güvenliğini artırmayı hem de ilçelerdeki ulaşımın daha düzenli hale gelmesini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Sakarya istikametindeki yan yolda bulunan otobüs durağının önünde gerçekleştirdiği tretuvar çalışması ile bölgeyi modern bir görünüm kavuşturdu. Yapılan çalışma hem yayaların güvenliğini artırdı hem de ulaşımın daha düzenli hale gelmesini sağladı.

ÇALIŞMALAR ÖNCEDEN PLANLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kaldırım, tretuvar, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yayaların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için karayolu kenarlarındaki kaldırımlarda oluşan bozulmaları onararak, olası kazaları engelliyor. Yol ve Bakım Timleri tarafından yapılan tretuvar çalışmaları önceden belirlenen bir plan çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Çalışmalar kapsamında eski ve hasar görmüş tretuvar taşları yenileriyle değiştirildi. Ayrıca yol kenarındaki bazı bölgelerde genişletme yapılarak daha fazla alan oluşturuldu. İzmit D-100 Karayolu’nun yan yolunda yapılan çalışmalarla hem yayaların hem de araçların daha güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlandı. Büyükşehir, bu tür iyileştirmelerle Kocaeli’nin her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmeye ve vatandaşların daha güvenli bir çevrede yaşamalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



(Ömer İLGEÇ)