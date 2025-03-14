Büyükşehir’in iftar sofrası gönülleri buluşturuyor

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu iftar sofrası her gün dolup taşıyor. Tarihi Yeni Cuma Camii’nin manevi atmosferinde oruç açmanın hazzını yaşayan vatandaşlar, iftarda gönülleri buluşturan Büyükşehir’e teşekkür ediyor.

YÜZLER GÜLÜYOR, SICAK VE SAMİMİ ORTAM OLUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereket ve birleştiricilik ruhuna uygun olarak iftar organizasyonu düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Ramazan ayı ile birlikte her akşam İzmit Kent Meydanı’nda 1.500 kişilik iftar veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu iftar sofrasına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor, paylaşmanın sevinci yaşanıyor ve yüzler gülüyor. İftar sofrasında sıcak ve samimi bir atmosfer oluşurken, Ramazan ayının manevi havası da hep birlikte hissediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’ndaki iftar programı Ramazan sonuna kadar devam edecek.

HER GÜN BİN 500 KİŞİLİK İFTAR DAĞITIMI YAPILIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen iftar yemeği her gün üç çeşit yemek, tatlı, su ve ayran ikramı şeklinde yapılıyor. Ramazan ayının son gününe kadar aralıksız sürecek olan organizasyonda her gün 1.500 kişilik iftar veriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklar ve aileler için unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. İftar programından sonra kurulan ramazan çadırında çocuklara ve yetişkinlere pek çok etkinlik ve aktivite sunuluyor.



(Ömer İLGEÇ)



