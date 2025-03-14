GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in iftar sofrası gönülleri buluşturuyor

Büyükşehir, Ramazan ayının bereket ve birleştiricilik ruhuna uygun olarak her gün İzmit Kent Meydanı’nda 1.500 kişilik iftar yemeği veriyor.

Büyükşehir'in iftar sofrası gönülleri buluşturuyor

14 Mart 2025 Cuma 10:47

 Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu iftar sofrası her gün dolup taşıyor. Tarihi Yeni Cuma Camii’nin manevi atmosferinde oruç açmanın hazzını yaşayan vatandaşlar, iftarda gönülleri buluşturan Büyükşehir’e teşekkür ediyor.

 

YÜZLER GÜLÜYOR, SICAK VE SAMİMİ ORTAM OLUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereket ve birleştiricilik ruhuna uygun olarak iftar organizasyonu düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Ramazan ayı ile birlikte her akşam İzmit Kent Meydanı’nda 1.500 kişilik iftar veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu iftar sofrasına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor, paylaşmanın sevinci yaşanıyor ve yüzler gülüyor. İftar sofrasında sıcak ve samimi bir atmosfer oluşurken, Ramazan ayının manevi havası da hep birlikte hissediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’ndaki iftar programı Ramazan sonuna kadar devam edecek.

 

HER GÜN BİN 500 KİŞİLİK İFTAR DAĞITIMI YAPILIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen iftar yemeği her gün üç çeşit yemek, tatlı, su ve ayran ikramı şeklinde yapılıyor. Ramazan ayının son gününe kadar aralıksız sürecek olan organizasyonda her gün 1.500 kişilik iftar veriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklar ve aileler için unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. İftar programından sonra kurulan ramazan çadırında çocuklara ve yetişkinlere pek çok etkinlik ve aktivite sunuluyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milli Şairimiz, Darıca Millet Kütüphanesi’nde anıldı Milli Şairimiz, Darıca Millet Kütüphanesi’nde...
Konaklama Merkezi hastaların sıcak yuvası oldu Konaklama Merkezi hastaların sıcak yuvası oldu
Alikahya Tramvay Hattı güzergâhına otopark yapılıyor Alikahya Tramvay Hattı güzergâhına otopark yapılıyor
Başkan Büyükakın’dan Derince’deki önemli yatırımlara yakın takip Başkan Büyükakın’dan Derince’deki önemli...
Komeksepeti.com girişimcilerin yeni adresi oldu Komeksepeti.com girişimcilerin yeni adresi oldu
Büyükşehir’in kent estetiğine katkısı sürüyor Büyükşehir’in kent estetiğine katkısı sürüyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Milli Şairimiz, Darıca Millet Kütüphanesi’nde...
Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda Milli...

Haberi Oku