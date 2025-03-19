Büyükşehir’in iftar sofrası her gün 3 bin kişiyi ağırlıyor

Büyükşehir tarafından İzmit Kent Meydanı’nda her gün 1.500 kişiye verilen iftar yemeği yoğun ilgi nedeniyle 3 bin kişiye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu iftar sofrası yoğun ilgi karşısında dolup taşıyor. Ramazan ayı ile beraber Büyükşehir tarafından verilen günlük 1.500 kişilik iftar yemeği yoğun ilgi sebebiyle 3 bin kişiye çıkarıldı.

GÖNÜLLERİ BULUŞTURAN İFTAR SOFRASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereket ve birleştiricilik ruhuna uygun olarak düzenlendiği iftar organizasyonunun kapasitesinde artışa gitti. Bu kapsamda İzmit Kent Meydanı’nda kurulan iftar sofrasına artan ilgi sebebiyle 1.500 bin kişiye verilen günlük iftar yemeği sayısı 3 bin kişiye çıkarıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen iftar programları kapsamında her gün iftar sofraları kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi Hızır 41-Afet Mutfağı’nda hazırlanan iftar yemekleri Ramazan’ın bereketini büyütüyor.

7’DEN 70’E RAMAZAN’IN RUHU YAŞANIYOR

İzmit Kent Meydanı’nda oruç açan vatandaşlar, sıcak ve samimi bir ortamda iftar yapmanın mutluluğunu yaşarken, çocuklar ise alanda kurulan etkinlik çadırında keyifli vakit geçiriyor. Farklı içerikte hazırlanan programlarda çocuklar hem eğleniyor, hem de Ramazan’ın geleneksel değerlerini öğrenme fırsatı buluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’ndaki iftar programı ve etkinlikleri Ramazan sonuna kadar devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)