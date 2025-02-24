Büyükşehir’in karla sınavına tam not

Büyükşehir, Sibirya üzerinden gelen ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışını sorunsuz bir şekilde geçirdi. Özellikle Kartepe gibi zorlu coğrafyada önemli bir sorumluluğu yerine getiren ekipler, tüm ilçelerde ve yüksek kesimlerde yoğun çalışarak yolları açık tuttu.

KARLA MÜCADELEDE YOĞUN TEMPO

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte olası olumsuzlukların önüne geçmek için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarına başladı. Özellikle orta ve yüksek kesimlerde yoğun şekilde hissedilen kar yağışıyla sahaya inen ekipler aralıksız bir şekilde çalıştı. Kocaeli genelinde kapsamlı bir çalışma yürüten Karla Mücadele Ekipleri, 1.750 km’lik yolda aralıksız mesai yaptı. İhtiyaç duyulan tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı son derece başarılı bir sınav verdi. Bu kapsamda hem yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde hem de şehir merkezlerinde ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Büyükşehir’in karla mücadele ordusu, yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda etkili olan kar yağışına rağmen yollar açık tutarak, vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi.

12 İLÇEDE 24 SAAT NÖBET

Büyükşehir, meteorolojik uyarılara hızlı bir şekilde yanıt vererek tüm hazırlıklarını tamamladı. Ekipler alarm durumuna geçirilerek, karla mücadelede üstün bir başarı sağlandı. Alınan tedbirlerle Kocaeli’de kar yağışının olumsuz etkileri sorunsuz bir şekilde atlatıldı. Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı, İSU Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği Karla Mücadele Ekibi, 2.321personel ve 623 araç-iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yaptı.

1.750 KİLOMETRELİK YOLDA YOĞUN MESAİ

Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerin şehir merkezlerinde de konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutu.

Yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde ve özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerde hazır kıta bekleyen ekipler, il genelinde yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda karla mücadele için yoğun mesai harcadı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına izin vermeyen Büyükşehir ekipleri, karla mücadele sınavını başarıyla geçti.

47 BİN TON TUZ KULLANILDI

Büyükşehir ekipleri, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Özellikle hastanelerin acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri, köprüler, camilerin, otogarlar, otobüs durakları, kamu binalarının önü, üst geçitler ve viyadüklerde kar birikintisi ve buzlanmaya karşı gereken temizlik çalışmaları yapıldı. Üst geçitlerin merdivenlerinde biriken karın gece ayaz yapmasıyla oluşan buzlanmalar, buz çözücü solüsyon dökülerek temizlendi. Depolanan 47 bin ton tuz ilçelerde kullanılarak buzlanmanın önüne geçildi. Büyükşehir’in il genelinde aldığı tedbirlerle ve ekiplerin gayretli çalışmaları sonucunda vatandaşlar yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmedi. Büyükşehir, bir kar yağışı sınavından daha başarıyla çıkmış oldu.

HIZIR 41’DEN EKİPLERE SICAK ÇORBA DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçelerdeki şantiye merkezlerinde görev yapan karla mücadele ekiplerine sıcak çorba ikramında bulundu. Büyükşehir’in Hızır 41 Afet Mutfağı mobil aracı, zorlu hava koşullarında çalışan ekiplerin içini ısıtarak, onlara moral ve enerji aşıladı. Çorba ikramı karla mücadele görevini yerine getiren personelin daha verimli çalışabilmesi için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

PERSONELİN MORALİ YÜKSEK TUTULDU

Büyükşehir, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra ekiplerin sağlığı ve moralini yüksek tutmak için her türlü desteği sundu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanı Mustafa Dursun personeli yalnız bırakmayarak, tüm ilçelerdeki şantiyeleri ziyaret etti. Personele Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileten Dursun, çalışanlarla yakından ilgilendi.

(Ömer İLGEÇ)