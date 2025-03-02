GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in yaptırdığı cemevi açılış için gün sayıyor

Büyükşehir’in Derince’de yapımını sürdürdüğü İmam Zeynel Abidin Cemevi inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı

Büyükşehir'in yaptırdığı cemevi açılış için gün sayıyor

02 Mart 2025 Pazar 10:41

 Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Sopalı Mahallesi'nde yapımı süren İmam Zeynel Abidin Cemevi inşaatında ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine geldi. Proje kapsamındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

 

DİNİ VE KÜLTÜREL İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ibadethanelerin ve kültür merkezlerinin yapımına verdiği desteklerle vatandaşların dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Kocaeli genelinde inşa edilen cemevi, cami ve kültür merkezi gibi yapılar, bölge halkının sosyal yaşamını zenginleştiriyor, daha modern ve işlevsel alanlar sunuyor.

 

KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATABİLECEKLER

Büyükşehir Belediyesi’nin bu projelere olan katkısı sadece fiziksel yapılarla da sınırlı kalmıyor. Büyükşehir tarafından ibadethaneler ve kültür merkezlerinin çevre düzenlemeleri, altyapı hizmetleri ve çeşitli sosyal donatı ihtiyaçları da düzenli bir şekilde karşılanıyor. Bu amaçla Derince’de yaşayan Alevi canlar, kültürel değerlerini yaşatabilecekleri, tüm ihtiyaçların karşılandığı İmam Zeynel Abidin Cemevi’nin açılışını heyecanla bekliyor.

 

MODERN CEMEVİNDE TÜM DONATILAR YER ALIYOR

Derince Sopalı Mahallesi'nde yapımı hız kesmeden devam eden İmam Zeynel Abidin Cemevi’nin inşaat alanı toplamda 4.045 metrekareyi kapsıyor. Proje, 800 metrekare alan üzerine 5 katlı olarak inşa ediliyor. İnşaatı hızlı bir şekilde devam eden cemevinde; cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay-bayan tuvaletleri, yemekhane, mutfak, ürün satış ve fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi bölümler yer alıyor.

 

İNŞAAT, MEKANİK VE ÇEVRE İMALATLARI SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen cemevi projesinin, merdiven mermer kaplaması ve korkulukları, yangın kapısı montajı, çatı katı tribün playwood ve dış cephe mantolama çalışması, betonarme işleri, duvar ve alçıpan asma tavan imalatları tamamlandı. Çevre altyapı çalışmaları, prekast cephe kaplaması, alüminyum giydirme cephe cam, vitrifye ve asansörlerin montajı ile dış cephe doğrama silikonları çekme, çatı katı laminant parke ve karo halı kaplama işleri de titizlikle devam ediyor. Eksiklerin tamamlanmasıyla projede sona gelinecek.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Daha temiz Kocaeli için yoğun mesai Daha temiz Kocaeli için yoğun mesai
Büyükşehir, Ramazan coşkusunu kent meydanına taşıdı Büyükşehir, Ramazan coşkusunu kent meydanına...
İlk iftarın ilk pideleri sofralarda İlk iftarın ilk pideleri sofralarda
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden İzmit’te bir anlamlı açılış daha: Büyükşehir’den 1 Mart Anıtı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden İzmit’te...
Genc-i Âlâlı çocuklar Ramazan’a hazır Genc-i Âlâlı çocuklar Ramazan’a hazır
Büyükşehir’den nöbetçi eczacılara sahurluk ikramı Büyükşehir’den nöbetçi eczacılara sahurluk...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Daha temiz Kocaeli için yoğun mesai
Büyükşehir; daha güzel, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Kocaeli için çalışmalarına ara vermeden...

Haberi Oku