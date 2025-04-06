BYD’nin dev araç gemisi Kocaeli'de BYD’nin araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", 39 günlük yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştı. 7 bin araç kapasiteli gemi, 5 Nisan'da Kocaeli Derince’deki Safiport Limanı’na yanaştı.

06 Nisan 2025 Pazar 11:13