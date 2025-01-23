Çamlıca Camisini Ziyaret Edip Belgesel Çekimi Yaptık

Türkiye cumhuriyeti döneminde yapılan en büyük camiler arasında yer alan Çamlıca camisine Gebze Platformu üyeleri ile bir ziyaret gerçekleştirip cami ile ilgili Dernek Başkanı Engin Külünk Beyden bilgi aldık.

71 dönüm alan üzerine kurulan 6 minareli Sinan mimarisi ile yapılan On binlerce kişinin aynı anda namaz kılabileceği Çamlıca camisi, Kütüphanesi, Konferans salonu ,Sanat Merkezi, Sergi salonu ile görülmeye değer.Çamlıca Camisi ile ilgili Diyanet tv'de yayınlan haberi sizlerle paylaşıyorum.

Çamlıca Camisi İle İlgili Genel Bilgi

6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Cami inşaatında sona yaklaşılıyor. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskeleler sökülmeye başlanırken, tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıkmaya başladı. Cami, Kadir gecesinde ibadete açılacak.

Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 57 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Cami inşaatında artık sona geliniyor.

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, cami inşaatında şu anda Bin 500 kişilik bir ekibin aralıksız çalıştığını ve inşaatın yüzde 95'lik kısmının tamamlandığını söylerken "Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde Kadir gecesi camiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu anda dev kubbenin altında kurulan iskeleler sökülmeye başlandı. Şu anda caminin her tarafından da çalışma eş zamanlı olarak devam ediyor" dedi.

Çamlıca cami, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alanda yapımı devam edilen Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami, 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.