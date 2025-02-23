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Can dostlarımıza yerinde hizmet

Büyükşehir Belediyesi, “Kısırlaştırma Karavanı” ile can dostlarımızın yanında olmaya, onlara sahip çıkmaya devam ediyor

Can dostlarımıza yerinde hizmet

23 Şubat 2025 Pazar 11:28

 Kocaeli Büyükşehir’in can dostlarımıza yönelik hizmeti olan “Kısırlaştırma Karavanı” ile Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak kedileri muayene edilip kısırlaştırılıyor.

 

SOKAK HAYVANLARINA TAM DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki can dostlarımızın daha iyi şartlarda ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için pek çok hizmeti yerine getiriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün projesi olan “Kısırlaştırma Karavanı” ile can dostlarımızın yanında olunuyor. İzmit 42 Evler’de yer alan “Kısırlaştırma Karavanı” sayesinde Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak kedileri muayene ediliyor, kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları yapıyor.

 

İŞLEMLER RANDEVU İLE YAPILIYOR

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların kısırlaştırma işlemleri için öncelikle ilçe belediyesinden can dostlarının sokak hayvanı olduğuna dair yazı alması ve operasyon sonrası kedilerin bakımlarını üstlenmesi isteniyor. Belgesini alan vatandaşlar, Büyükşehir ile iletişime geçtiğinde kendisine verilen randevu tarihinde can dostlarının kısırlaştırılma işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca aşı ve gerekli olduğunda tedavileri de yine Büyükşehir tarafından karşılanıyor.

 

SÜREÇ TİTİZLİKLE YÖNETİLİYOR

Kocaeli’nde yaşayan her cana “emanet” gözüyle bakan Büyükşehir Belediyesi’nin “Kısırlaştırma Karavanı”nda kediler, ön hazırlık denilen işleme tabi tutuluyor. Steril bir ortamda genel anestezi altında ameliyatı gerçekleşen can dostlarımıza işlem sonrası iç ve dış parazit uygulamaları, kuduz aşıları ve antibiyotik uygulaması da yapılıyor. Kısırlaştırılan kedi ayırt edilmesi için kulağı işaretlenerek vatandaşa teslim ediliyor. Kedinin bakımını üstelenen kişi, uygulama sonrası 7 günlük süreçle ilgili bilgilendirildikten sonra tesisten ayrılıyor.

 

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Her gün ortalama 20 kedinin kısırlaştırıldığı “Kısırlaştırma Karavanı”ndan faydalanan vatandaşlar hizmetten son derece memnun oluyor. Kartepe Ketenciler Mahallesi’nde yaşayan Ümit Yasan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden haberdar olur olmaz mahallesinde baktığı kediyi kısırlaştırmak için Büyükşehir ile iletişime geçtiğini söyledi. Yasan, “Çok kolaylık gösterdiler, randevu ile geldim, kediyi kısırlaştırdım ve gidiyorum. Özel veterinerlerde işlem ücreti fazla olduğundan Büyükşehir’i tercih ettik” dedi. Büyükşehir’e sağladığı hizmetten ötürü teşekkür eden Özge Hanım ise sokak kedilerinin yaşadığı zorluğa dikkat çekerek, “Büyükşehir bu hizmeti ücretsiz sağlıyor, duyarlı olalım ve faydalanalım” diyerek herkesi duyarlılık konusunda uyardı.
(Ömer İLGEÇ)

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