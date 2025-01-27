ÇAYIROVA KAYMAKAMI İLE İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE BELGESEL SÖYLEŞİ

G ebze gazetesi

ve

ile belgeselcinin not defteri köşesinde 27 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz

Kitap ve kütüphane sevgisini rahmetli Fadime Halam’dan öğrendim. Bana ilk kitabımı rahmetli halam daha 7 yaşında bir çocuk iken almıştı. Bugün 63 yaşına girmek üzereyim halamın aşıladığı kitap ve kütüphane sevgisi bana çok geniş bir kütüphane kazandırdı.

Kitap ve kütüphane sevgisini rahmetli Fadime Halam’dan öğrendim. Bana ilk kitabımı rahmetli halam daha 7 yaşında bir çocuk iken almıştı. Bugün 63 yaşına girmek üzereyim halamın aşıladığı kitap ve kütüphane sevgisi bana çok geniş bir kütüphane kazandırdı.

Bugünkü yazıma kitap kütüphane ile ilgili bir şiirile başlamak istiyorum.

Bugünkü yazıma kitap kütüphane ile ilgili bir şiirile başlamak istiyorum.

Bugünkü yazıma kitap kütüphane ile ilgili bir şiirile başlamak istiyorum.

Hafta başı iki önemli misafirimizi kütüphanemizde ağırladık. Çayırova kaymakamımız sayın Ahmet Önal bey ve Kocaeli Büyükşehir haber dairesi şefi her iki misafirimiz ile ilgili sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımı

Hafta başı iki önemli misafirimizi kütüphanemizde ağırladık. Çayırova kaymakamımız sayın Ahmet Önal bey ve Kocaeli Büyükşehir haber dairesi şefi her iki misafirimiz ile ilgili sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımı

Zamanımın büyük bir kısmını Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan kütüphanemde geçiyor , bu kütüphanede birçok dost arkadaş yetkili ve yöneticimizi misafir ediyoruz.

Zamanımın büyük bir kısmını Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan kütüphanemde geçiyor , bu kütüphanede birçok dost arkadaş yetkili ve yöneticimizi misafir ediyoruz.

Zamanımın büyük bir kısmını Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan kütüphanemde geçiyor , bu kütüphanede birçok dost arkadaş yetkili ve yöneticimizi misafir ediyoruz.

olarak kurduğumuz kütüphaneyi önce Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğüne tescil ettirip ardından bir aile vakfı kurarak vakıf haline getirip devlet ve milletimizin hizmetine tahsis etmiş bulunuyoruz.

olarak kurduğumuz kütüphaneyi önce Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğüne tescil ettirip ardından bir aile vakfı kurarak vakıf haline getirip devlet ve milletimizin hizmetine tahsis etmiş bulunuyoruz.

ÇAYIROVA KAYMAKAMI www.iktav.com ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZİ ZİYARET ETTİ

İstanbul vali yardımcılığı görevinden Çayırova kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Önal’a İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanesi hakkında bilgi veren İKTAV kurucusu ve başkanı İsmail Kahraman kütüphanenin Kocaeli Valiliği olurları ile Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğüne tescil edildiğini söyledi.

Kahraman , yemenden getirip müzeler genel müdürlüğüne kaydettirdiği Osmanlı tüfeği hakkında da bilgi vererek tüfeği yemenin başkenti Sana’dan nasıl getirdiğini anlattı. Kitaplar halkında çok geniş bilgiye sahip çok sayıda Türkçe İngilizce kitap okuyan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal bey kütüphanemizi de gezerek İKTAV Belgesel Yayıncılık tarafından yayınlanan İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı kültür hizmeti kitaplarınızdan hediye ettik.

Kaymakam Ahmet Önal kaymakamlık ve İstanbul vali yardımcılığı görevlerinde yaşadığı önemli anılar ve özellikle Atatürk Hava Limanı’nın çok kısa süre içinde İstanbul hava limanına taşınması sırasında yaşadığı hatıraları paylaştı.





Çayırova Kaymakamı Ahmet ÖNAL’ın Özgeçmişi

1965 yılında Yozgat Sorgun ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Sorgun’da, lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1988 yalında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı’nda stajyer kaymakam olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla Sivas, Gümüşhane, Bolu, Antalya ve İzmir illerinde 24 yıl boyunca kaymakamlık görevini yürüttü. 2010-2015 yılları arasında İzmir-Konak Kaymakamlığı, 2015-2020 yılları arasında ise İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu arada, 2018-2019 yılları arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevlerini yürüttü.12.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Kocaeli ili Çayırova Kaymakamlığına atanmıştır.1990 yılında yabancı dil öğrenimi amacıyla bir yıl süreyle İngiltere’de bulundu. Ayrıca 2000 yılında İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde kamu yönetimi yüksek lisansı yaptı. “Avrupa Birliği’nin Göçmenler Politikası” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.Ahmet Önal evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.







Çayırova kaymakamımızın İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemize yaptığı ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabımızdan yaptığımız paylaşım.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZE KİTAP HEDİYESİ





Kocaeli Büyükşehir belediyemiz tarafından Kartepe Zirvesi ile ilgili hazırlanan kitap seti basın yayın dairesi başkanlığı basın yayın haber dairesi merkezi şefi Tamer Çeliker tarafından getirildi. İlim kültür tarih araştırmaları merkezi başkanı İsmail Kahraman Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın tarafından hediye edilen kitap setini teslim alarak başkana teşekkür etti. Kitapla ilgili www.gebzegazetesi.com tarafından canlı haber yayını yapıldı.

ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşım.



