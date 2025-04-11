Çayırova’da ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ yarışması düzenlenecek

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ YARIŞACAK
15 Nisan Salı günü saat 10.00’da Türkan Göktürk İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenecek Çayırova 6. Akıl ve Zeka Oyunları’nda ilkokul öğrencileri; Motif, Küre, Abluka, Pentago ve Equilibrio oyunlarında hünerlerini sergileyecek. Ortaokul öğrencileri ise, Mangala, Küre, Abluka, Kulami ve Pentago oyunlarında dereceye girmek için çaba sarf edecek. Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilecek Çayırova 6. Akıl ve Zeka Oyunları etkinliğine tüm Çayırova halkı davetli.
(Ömer İLGEÇ)