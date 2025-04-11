Çayırova’da ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ yarışması düzenlenecek

Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ yarışması düzenleyecek. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada, 15 Nisan Salı günü Çayırovalı öğrenciler ter dökecek.

Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla, Çayırovalı öğrenciler için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte bir etkinliğin altına daha imza atacak. Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenleyeceği Çayırova 6. Akıl ve Zeka Oyunları etkinliği, 15 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Çayırova’daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ter dökeceği Akıl ve Zeka Oyunları’nda birçok alanda Çayırovalı öğrenciler, derece elde etmek için çaba sarf edecek.

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ YARIŞACAK

15 Nisan Salı günü saat 10.00’da Türkan Göktürk İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenecek Çayırova 6. Akıl ve Zeka Oyunları’nda ilkokul öğrencileri; Motif, Küre, Abluka, Pentago ve Equilibrio oyunlarında hünerlerini sergileyecek. Ortaokul öğrencileri ise, Mangala, Küre, Abluka, Kulami ve Pentago oyunlarında dereceye girmek için çaba sarf edecek. Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilecek Çayırova 6. Akıl ve Zeka Oyunları etkinliğine tüm Çayırova halkı davetli.



(Ömer İLGEÇ)